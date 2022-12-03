حفل تامر حسني بالـ MSA يسجل أعلى حضور جماهيري في تاريخ الجامعة..فيديو

أعلنت إدارة جامعة الـ MSA أن الفنان تامر حسني سجل أعلى حضور جماهيري في تاريخ الجامعة، وقدم حفل من أروع ما يكون وشكروه على احتضان ١٣ موهبة من شباب الجامعة قدمهم معه على المسرح في لوحة شبابية رائعة تفاعل معها جميع طلاب وإدارة الجامعة.

تامر حسني

وغنى تامر أشهر أغانيه و ظل لأكثر من ساعتين وقدم لأول مرة أغنية انت اختيار بصوته فقط وسط تفاعل كبير جداً حيث اثنا الجميع على طريقة غنائه المليئه بالمشاعر و اختلاف طبقات الصوت و اختتم الحفل بأغنيه سنوحي الذي يعتبرها جميع شباب الجامعات عنوان لجيلهم و بداياته و لها ذكريات كثيره معهم حيث طلبها الجمهور مرتين.

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