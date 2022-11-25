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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من حفلات العمر .. تامر حسني يشكر جمهور الكويت

صدى البلد

شارك الفنان تامر حسني، صورًا من حفله بالكويت، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق: “من أجمل حفلات العمر في الكويت شكرًا جمهور الكويت الراقي العظيم محبتكم اللي شوفتها عمري ما هنساها شكرا للجاليات العربية الغالية والمصرية الحبيبة شرفتونا ونورتونا وابهرتونا”.

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شروط وتفاصيل حفل تامر حسنى وإليسا اليوم بـ الكويت

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تامر حسني يشارك متابعيه صورًا جديدة من حفلته بالأكاديمية العربية

أحيى الفنان  تامر حسني، والفنانة إليسا، حفلًا غنائيًا أمس، الخميس، في أرينا الكويت.

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن شروط دخول الحفل وهي كالآتي:

يسمح بالدخول إلى الأرينا ما بين 60-90 دقيقة قبل وقت بدء العرض.

لا يُسمح بدخول عربات الأطفال إلى القاعة ويجب تركها في مناطق محددة عند المداخل.

جميع المتعلقات الشخصية هي مسئولية كاملة على حاملها تمامًا دون أي مسئولية على أرينا الكويت.

من جانب آخر، أحيا النجم تامر حسني، واحدة من أضخم حفلات الاستقبال لطلاب الجامعة الأوربية EUE والتي أضاءت سماء العاصمة الإدارية الجديدة.

واشتعلت أجواء الحفل بمجرد صعود تامر حسني على خشبة المسرح، مرددا أغنية "حبيتها يا ناس" من فيلمه الأخير "بحبك"، بعدها حرص على توجيه التحية للجمهور لحفاوة الاستقبال وخص طلاب الجامعة الأوروبية بالتحية لحفلهم الأسطوري.

تامر حسني الكويت انستجرام الفنان تامر حسني النجم تامر حسني

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