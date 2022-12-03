موجز السوشيال.. تامر حسني يحيي حفلا بجامعة مصر.. حمدي الميرغني يحتفل بعيد ميلاد أبنته.. تعليق السولية على تخطي الأهلي طلائع الجيش

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

لم يعتادوا على صدق المشاعر... نوال الزغبي توجه رسالة غامضة عبر إنستجرام

وجهت الفنانة نوال الزغبي رسالة غامضة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

و كتبت نوال الزغبي : يخذلنا البعض ليس لأننا قصرنا بحقهم بل لانهم لم يعتادوا علي صدق المشاعر.

تامر حسني يشارك جمهوره صوراً من حفل جامعة مصر.. ويعلق: أروع ما يمكن

شارك الفنان تامر حسني جمهوره عدة صور من حفلة جامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب.

وعلق تامر حسني قائلا : عن حلاوة و روح و عدد شباب جامعة MSA ، و مواهب الجامعة اللي شرفوني على المسرح و كانوا من أروع ما يمكن.

كل سنة وأنت النعمة.. حمدي الميرغني يحتفل بعيد ميلاد أبنته

احتفل كل من الفنان حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح، بعيد ميلاد ابنتهما تمارا.

ونشر “الميرغني” صورة تجمعه بزوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح وابنتهما، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”.

احشره في زمرة الشهداء والأنبياء.. رانيا محمود ياسين تتذكر والدها الراحل

تذكرت الفنانة رانيا محمود ياسين، والدها الراحل بكلمات مؤثرة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت رانيا ياسين : جمعة مباركه عليكم، اللهم اغفر لأبي الغالي وارحمه واسكنه فسيح جناته واجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعله من عبادك ممن قلت فيهم فرحين بما آتاهم الله من فضله واحشره في زمره الشهداء والأنبياء والصديقين في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين نسألكم الفاتحة والدعاء له.

لا تكف عن القتال.. السولية يعلق على تخطي الأهلي طلائع الجيش بالدوري

علق عمرو السولية علي فوز فريقة بالنادي الأهلي على نظيره فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف.