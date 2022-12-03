احشره في زمرة الشهداء والأنبياء.. رانيا محمود ياسين تتذكر والدها الراحل

تذكرت الفنانة رانيا محمود ياسين، والدها الراحل بكلمات مؤثرة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت رانيا ياسين : جمعة مباركه عليكم، اللهم اغفر لأبي الغالي وارحمه واسكنه فسيح جناته واجعل قبره روضة من رياض الجنه اللهم اجعله من عبادك ممن قلت فيهم فرحين بما آتاهم الله من فضله واحشره في زمره الشهداء والأنبياء والصديقين في الفردوس الاعلي يا أرحم الراحمين نسألكم الفاتحه والدعاء له.



يذكر ان قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إن من المفارقات في يوم وفاة والدها، الفنان محمود ياسين أن تصوير فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، بدأ يوم 14 أكتوبر، وهو نفس تاريخ يوم وفاته أيضا.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية بقناة "النهار"،:" والدي كان يحب فيلم الرصاصة لاتزال في جيبي وكان يعتز به، ودائمًا ما يتكلم عنه بفخر واعتزاز".

محمود ياسين

وأضافت:" محمود ياسين كان عنده كاريزما وحضور وأداء تمثيلي، وكان يتفانى في تقديم الشخصيات، وكان يريد تقديم كل ما هو جديد للجمهور في كل ذكرى لنصر 6 أكتوبر.