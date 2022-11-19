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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

مظهر متحضر | رانيا ياسين تدافع عن المصلين بـ مهرجان القاهرة السينمائي

رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين

دافعت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن المصلين بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي وذلك من خلال صفحتها عبر حسابها الرسمي على “الفيسبوك”.

كتبت رانيا، : “الصلاه  في اي مكان امر مقبول وأمر حسن وتقبل الله من المصلين الي جانب انه مظهر متحضر انه بيتعمل مهرجان للسينما و الناس الموجودين هناك   حريصين  علي أداء صلاتهم  لماذا هذه الضجة!".

وكتب المخرج أمير رمسيس (مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي)، منشورًا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رد من خلاله على اتهامه بـ السخرية من الصلاة والشعائر الدينية. 

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وكتب مدير مهرجان القاهرة السينمائي، أمير رمسيس، في منشوره عبر فيسبوك: «صباح الخير كما اوضحت لمن سئل او شعر بالإساءة الشخصية فاعتذر لمن اعتقد انه يمس المعتقدات الدينية فتعليقي ليس على فعل الصلاة نفسه بطبيعة الحال و إنما على اختيار عمدي لمكان يقع على بعد أمتار من بوابة جامع مخصص من قبل دار الاوبرا للصلاة في فعل لا يخلو من مزايدة على الفنون و محاولة لارسال رسالة معينة من عقليات ترفض الفن و تحتقر السينما». 

وكتب مدير القاهرة السينمائي أمير رمسيس، تعليقًا أخر عبر فيسبوك، كتب فيه: «لكل من اساء فهم التعليق و أخرجه من سياقه و تفسيره و جرح مشاعره الدينية .. اعتذر بشكل مباشر». 

 

الصلاة على سجادة مهرجان القاهرة السينمائي 

يأتي ذلك بعد انتشار صورة لعدد من العاملين في مهرجان القاهرة السينمائي، وهم يؤدون الصلاة على السجادة الحمراء للمهرجان، في الوقت الذي يتواجد فيه مسجد داخل دار الأوبرا المصرية لأداء الصلاة، لكنهم فضلوا السجادة الحمراء. 

وحول تلك الصور، كتب مدير مهرجان القاهرة السينمائي أمير رمسيس، تعليقًا أولي، مضمونه: «غزوة السجادة الحمراء»، إلا أنه سرعان ما قام بحذف المنشور واعتذر في منشور لاحق.

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