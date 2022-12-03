كل سنة وأنت النعمة.. حمدي الميرغني يحتفل بعيد ميلاد أبنته

احتفل كل من الفنان حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح، بعيد ميلاد ابنتهما تمارا.

ونشر “الميرغني” صورة تجمعه بزوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح وابنتهما، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”.

و علق قائلا : كل سنه وأنتي النعمة والسعادة والضحكة والشقاوة ياطمطم 🎂❤️ربنا يحفظك ويبعد عنك كل سوء🙏

ويذكر أن احتفل الفنان حمدي المرغني بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب حمدي المرغني : كل سنه وانتي الطيبة والحنان والجمال ،كل سنه وأنتي فرحة حياتي وسر سعادتي ،ربنا يخليكي ليا ولطمطم ويسعد قلبك دايماً ،بحبك .