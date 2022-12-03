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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كل سنة وأنت النعمة.. حمدي الميرغني يحتفل بعيد ميلاد أبنته

صدى البلد

احتفل كل من الفنان حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح، بعيد ميلاد ابنتهما  تمارا.

ونشر “الميرغني” صورة تجمعه بزوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح وابنتهما، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”.

و علق قائلا : كل سنه وأنتي النعمة والسعادة والضحكة والشقاوة ياطمطم 🎂❤️ربنا يحفظك ويبعد عنك كل سوء🙏

حمدي المرغني يوجه رسالة لـ زوجته.. شاهد

سر سعادتي.. حمدي المرغني يهنئ زوجته بعيد ميلادها

ويذكر أن احتفل الفنان حمدي المرغني بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتب حمدي المرغني : كل سنه وانتي الطيبة والحنان والجمال ،كل سنه وأنتي فرحة حياتي وسر سعادتي ،ربنا يخليكي ليا ولطمطم ويسعد قلبك دايماً ،بحبك .

أخبار حمدى الميرغنى اسراء عبد الفتاح حمدي المرغني ابنة حمدي المرغني

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