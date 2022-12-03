تامر حسني يشارك جمهوره صوراً من حفل جامعة مصر.. ويعلق: أروع ما يمكن

شارك الفنان تامر حسني جمهوره عدة صور من حفلة جامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب.

وعلق تامر حسني قائلا : عن حلاوة و روح و عدد شباب جامعة MSA ، و مواهب الجامعه اللي شرفوني على المسرح و كانوا من اروع ما يمكن.

تامر حسني

واحيي الفنان تامر حسني، حفل غنائي ضخم امس الجمعة، في جامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب.

الفنان تامر حسني

يذكر أن شارك الفنان تامر حسني، جمهوره فيديو من خلال حسابه الرسمي عبر تطبيق “إنستجرام”، وعلق قائلاً: “لحظة استقبال الجمهور الكويتي الحبيب لحظة غالية جدا على قلبي، تامر حسني”.

قدم تامر حسني على مدى اكثر من ساعتين باقة من أشهر أغانيه منها: هدلعني / حلو المكان / قولني كلام / ليه طله / ارجعلي / كفاياك اعذار.

وظل الجمهور يهتف له بأغنية لنت اختيار حيث أكد أنها من أهم اغاني مسيرته الفنية و يتمنى من كل محب أن يحب على نهجها و اختتم الحفل مرحباً بالشعب الكويتي و جميع الجاليات العربية و المصرية التي حضرت بقوه من أجله.