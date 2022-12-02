عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في جامعة مصر للعلوم.. اليوم

تامر حسني
تامر حسني

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ضخم اليوم الجمعة،  في جامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب.

ومن المقرر أن يقدم تامر عدد من  أبرز أغانيه المميزة بجانب أغاني البومه الجديد مثل:"عشأنجي، مبطلناش إحساس، سوحنا، ، زي الأيام دي، سجل يا تاريخ، ليه طله، خدنا مناعة" وغيرها.

لحظة استقبال الجمهور الكويتي لـ تامر حسني.. ڤيديو

استقبال أسطوري من الشعب الكويتي للنجم تامر حسني

وتفتح الابواب في تمام الساعة ٢ بينما يبدأ الحفل الساعة ٦ ونصف.

يذكر أن شارك الفنان تامر حسني، جمهوره فيديو من خلال حسابه الرسمي عبر تطبيق “إنستجرام”، وعلق قائلاً: “لحظة استقبال الجمهور الكويتي الحبيب لحظة غالية جدا على قلبي، تامر حسني”.

 

قدم تامر حسني على مدى اكثر من ساعتين باقة من أشهر أغانيه منها: هدلعني / حلو المكان / قولني كلام / ليه طله / ارجعلي / كفاياك اعذار.

وظل الجمهور يهتف له بأغنية لنت اختيار حيث أكد أنها من أهم اغاني مسيرته الفنية و يتمنى من كل محب أن يحب على نهجها و اختتم الحفل مرحباً بالشعب الكويتي و جميع الجاليات العربية و المصرية التي حضرت بقوه من أجله.

تامر حسني الفنان تامر حسني جامعة مصر جامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب عشأنجي الجمهور الكويتي هدلعني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. منع حضور المباريات مدى الحياة عقوبات الشغب

رسميًا.. الذهب يتخطى 1850 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

بسبب الليزر.. قرار عاجل من الـ فيفا بشأن مباراة السنغال وإنجلترا

مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك عقب التعادل أمام المصري

قرار عاجل من فيريرا تجاه لاعبي الزمالك عقب التعادل مع المصري

القوى العاملة تجهز تعويضات  استثنائية لـ18 من أسر ضحايا  حادث البحيرة

الحق اشتري الكيلو بـ33 جنيه بس.. انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض

أسعار الذهب تتراجع عالميا.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بسم الله .. المخرج أحمد خالد يحتفل ببدء تصوير "بابا المجال"

سعد الصغير يحتفل بزفاف إلهام عبدالبديع ووليد سامي .. شاهد

مواعيد عرض مسلسل آخر دور لـ دينا الشربيني

شاهد .. كواليس تصوير أخر يوم من فيلم رهبة

تانيا قسيس تطلق أغنية “إمارات.. قلب العرب والصحراء”

أحمد الفيشاوي يستأنف تصوير فيلم رهبة.. غدًا

رغم خروجه من كأس العالم.. هند صبري تهنئ منتخب تونس بهذه الكلمات

شيرين عبد الوهاب تهنئ منتخب تونس بالفوز على فرنسا

ترشيحاتنا

رئيسة وزراء فنلندا: أوروبا ضعيفة أمام روسيا

طقس السعودية.. تحذيرات من أمطار رعدية ورياح وضباب

أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم 2-12-2022

المبعوث الروسي إلى سوريا: نعمل على تنظيم لقاء بين الأسد وأردوغان

مع اقترابها من الناتو.. فنلندا تشتري صواريخ مضادة للطائرات

الأكثر تطرفا.. نتنياهو يعلن عن حكومة إسرائيل الجديدة قريبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مصمم أزياء عالمي..مي عمر تستعرض أناقتها في مهرجان البحر الأحمر| شاهد

2 دمروا حياتي ادعوا لي.. شاب من الإسكندرية يعلن إنهاء حياته

الحق اشتري الكيلو بـ33 جنيه بس.. انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض

سعر فستان سلمى أبو ضيف في مهرجان البحر الأحمر| رقم خرافي

فيديو

المغرب لدور الـ16.. تأهل تاريخي لأسود الأطلس على رأس مجموعتهم.. فيديو

ظهر بالصين ووصل إلى الأردن.. قطيع أغنام يطوف حول نفسه بالكرك| فيديوجراف

موجة أمطار تضرب هذه المناطق 48 ساعة .. فيديو

تفاصيل عودة عادل إمام للسينما بـ فيلم الواد وأبوه .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ