تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في جامعة مصر للعلوم.. اليوم

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ضخم اليوم الجمعة، في جامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب.

ومن المقرر أن يقدم تامر عدد من أبرز أغانيه المميزة بجانب أغاني البومه الجديد مثل:"عشأنجي، مبطلناش إحساس، سوحنا، ، زي الأيام دي، سجل يا تاريخ، ليه طله، خدنا مناعة" وغيرها.

وتفتح الابواب في تمام الساعة ٢ بينما يبدأ الحفل الساعة ٦ ونصف.

يذكر أن شارك الفنان تامر حسني، جمهوره فيديو من خلال حسابه الرسمي عبر تطبيق “إنستجرام”، وعلق قائلاً: “لحظة استقبال الجمهور الكويتي الحبيب لحظة غالية جدا على قلبي، تامر حسني”.

قدم تامر حسني على مدى اكثر من ساعتين باقة من أشهر أغانيه منها: هدلعني / حلو المكان / قولني كلام / ليه طله / ارجعلي / كفاياك اعذار.

وظل الجمهور يهتف له بأغنية لنت اختيار حيث أكد أنها من أهم اغاني مسيرته الفنية و يتمنى من كل محب أن يحب على نهجها و اختتم الحفل مرحباً بالشعب الكويتي و جميع الجاليات العربية و المصرية التي حضرت بقوه من أجله.