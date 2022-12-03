للتدفئة.. إغلاق مدارس لبنان لغياب المازوت

يعاني طلاب المدارس الرسمية في معظم مناطق البقاع بلبنان من شدة البرد القارس، بعدما رسمت ثلوج الاسبوع الاخير من نوفمبر لوحة بيضاء على رؤوس جبال السلسلتين الشرقية والغربية ، وحوّلت المنطقة الى اشبه بمنطقة معزولة باردة تعيش ضمن براد كبير، لن تنفك عزلتها الا مع اطلالة الربيع ٢٠٢٣.

معظم إدارات مدارس محافظتي البقاع الابتدائية في القرى النائية والجبلية في دوامي قبل وبعد الظهر تعيش حالة مزرية، البعض منها اتخذ قرارا بالاقفال القسري كيلا يتحمل مسؤلية مرض الطلاب مع انتشار مرض h1 n1 ، ومعظمهم من الأطفال، بسبب عدم توافر التدفئة في المدارس، وتمنع معظم الاهالي عن إرسال أولادهم الى المدارس، في ظل غياب مازوت التدفئة والانارة داخل الصفوف في دوام بعد الظهر.

ومن جانبه قال المدرس المتقاعد علي صقر ل صحيفة الديار اللبنانية : أقفلت أبواب مدرسة الحدث الرسمية بسبب عدم توافر مادة المازوت وتم تسريح اكثر من مئة طالب الى منازلهم بسبب موجة البرد التي اجتاحت المنطقة ، فمدرسة الحدث تقع على أطراف جرود السلسلة الغربية لجهة الشرق عند أطراف عيون السيمان اضطرت الادارة الى اقفال أبواب المدرسة بعدما لامست الثلوج أطراف البلدة.

كما شكا مختار بلدة الخضر عبدالله عودة عدم توافر مادة المازوت وغياب الانارة في مدرسة بلدة الخضر الرسمية ما يؤثر سلبا في العملية التعليمية وصحة الطلاب في فترة دوام ما بعد الظهر وتقاعس الدول المانحة عن تأمين مادة المازوت للطلاب اللبنانيين والسوريين في فترة ما بعد الظهر.

وناشد عودة أصحاب الأيادي البيضاء المساعدة من أجل إنهاء العام الدراسي بأقل الخسائر.