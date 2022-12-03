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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بقيمة 108 ملايين جنيه.. التعليم العالي: تمويل 89 مشروعًا للجامعات الحكومية والتكنولوجية

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي القائم بأعمال المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، حول نتائج المشروعات المقبولة على مستوى الجامعات الحكومية والتكنولوجية، وذلك خلال شهر أكتوبر 2022.

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وأوضح التقرير أن النداء الأول تضمن مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي (دعم فني)، ومشروع تطوير الاختبارات العملية، ومشروع إنشاء بنوك الأسئلة، ومشروع دعم وتأهيل البرامج التعليمية للاعتماد الدولي، ومشروع دعم المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالي، والمشروعات التنافسية لتميز مؤسسات التعليم العالي، ومشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية، ومشروع إنشاء مركز قياس وتقويم بالجامعة.

وتضمن النداء الثاني مشروع دعم ومتابعة مراكز الجودة "الجامعات الجديدة"، ومشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية "الجامعات الجديدة"، ومشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي، الجامعات التكنولوجية، في حين أن النداء الثالث تضمن مشروع تطوير واعتماد المعامل بمؤسسات التعليم العالي، ومشروع إنشاء نظام داخلي للجودة بالجامعات التكنولوجية، ومشروع دعم المشروعات الابتكارية والتطبيقية لطلاب التعليم العالي التقني، ومشروع تطوير نُظم القياس والتقويم بالجامعات المصرية.

وأشار التقرير إلى تقدم 28 جامعة حكومية وتكنولوجية بمقترحات المشروعات، وبلغ عدد المشروعات التي تقدمت بها الجامعات 137 مقترحًا، وكان عدد المقبول منها، من خلال لجان التحكيم 89 مقترحًا موزعة على أربع إدارات بالوحدة، وتم إنهاء إجراءات التعاقد معها بإجمالى تمويل يزيد على 108 مليون جنيه.

ولفت التقرير إلى المشروعات المقبولة في النداء الأول على حسب نوع المشروع "إدارة دعم التميز" 17 مقترحًا من مشروعات دعم التميز مُقسمة على مشروعين، الأول مشروع دعم المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالي بعدد 12 مقترحًا، والثاني المشروعات التنافسية لتميز مؤسسات التعليم العالي بعدد 5 مقترحات مقبولة.

وأضاف التقرير أن الجامعات والكليات تقدمت لمشروعات دعم الجودة والتأهيل للاعتماد بعدد 18 مشروعًا مُقسمة على مشروعين، الأول مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بعدد 12 مشروع، والثاني مشروع دعم وتأهيل البرامج التعليمية للاعتماد الدولي بعدد 6 مشروعات تم قبول منها 12 مقترحًا بنسية 67%.

وأضاف التقرير أن كل من جامعتي الدلتا التكنولوجية، والقاهرة التكنولوجية، حصلا على 15 مشروعًا من إجمالي 19 مشروعًا مقترحًا.

الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي مشروعات تطوير التعليم العالي Jobs Education

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