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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مكتب رعاية المبعوثين بعين شمس يفتح باب التقدم للمنح المقدمة من الصين

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن عدد من المنح التنافسية الدراسية المقدمة من دولة الصين، وذلك للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه فى التخصصات العلمية الآتية :

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(علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي – بناء شبكات الاتصالات والمعلومات – الأمن السيبرانى ـ علوم الهندسة البحرية – الهندسة الميكانيكية – الهندسة الكهربائية – الهندسة الصناعية – العلاج الطبيعى – اللغة الصينية وآدابها)،  وكذلك التخصصات التى تخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).

وأوضح المكتب أنه يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل عن المنح المقدمة، بزيارة الموقع التالي: https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/201

جدير بالذكر ان نادي الابتكار وريادة الأعمال بكلية الزراعة جامعة عين شمس ينظم محاضرة تعريفية عن البرنامج المشترك بين مركز الابتكار و ريادة الأعمالI Hub وجامعة برلين التقنية المانيا وذلك اليوم السبت ٣ ديسمبر الساعة 11 صباحاً  بقاعة المؤتمرات بكلية الزراعة جامعة عين شمس.

وتهدف المحاضرة إلى معرفة كيفية الاستفادة من البرنامج والمشاركة في المؤتمر وإمكانية الحصول علي أحدي مميزات المؤتمر (Summer and winter school in TU Berlin).

تقام المحاضرة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة، د. ولاء عبدالغني وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث، الدكتور هشام الحريرى وكيل الكلية لشئون التعليم.

يشار إلى الطلاب أن الفئات المستهدفة من المشروع هم الباحثين من أعضاء هيئة التدريس من جامعة عين شمس وطلاب الدراسات العليا و طلاب السنوات الأخيرة بالكلية.

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