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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بروتوكول تعاون بين حقوق عين شمس ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين كلية الحقوق جامعة عين شمس ومركز المعلومات

وقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وأسامه الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء و رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، بروتوكول تعاون مشترك بين كلية الحقوق جامعة عين شمس و مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بشأن تيسيير استخدام طلاب الدراسات العليا بكلية الحقوق لخدمات البوابة القومية للتشريعات المصرية.

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ويأتي ذلك بحضور الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق الدكتور محمد إبراهيم الشافعى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور ياسين ثروت الشاذلى  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد ديهوم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور خالد حمدى أستاذ ورئيس قسم القانون المدنى ومدير الشعبة الفرنسية بكلية الحقوق والدكتور أحمد خليفة مدير مكتب التعاون الدولى بكلية الحقوق. 

كما حضر توقيع البروتوكول من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء كلا من أسامة الفيومى رئيس محور تكنولوجيا المعلومات وتامر عبد الحميد الرئيس التنفيذي لبوابة التشريعات و د. مروة زين المشرف العام للبوابة القومية التشريعات المصرية.

وفي كلمته خلال مراسم التوقيع التي تمت عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس ،  أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن الهدف السابع عشر للتنمية المستدامة يركز على تنشيط الشراكات العالمية ، وهو ما يتوافق مع رؤية إدارة جامعة عين شمس بضرورة تنفيذ شراكات مؤسسية مع التركيز على الشراكات المحلية مع الهيئات والمؤسسات الحكومية الكبرى ومؤسسات المجتمع المدني ، لافتاً أن الجامعة تعمل من منطلق 

القناعة التامة بأن الدراسة الأكاديمية وحدها لا تفي بالغرض وإنما الانفتاح على المجتمع المحلي والدولي والذي أصبح ضرورة لا غنى عنها .

و أضاف أن هذا التعاون يوفر إطاراً مؤسسياً للاستفادة من الخبرات الأكاديمية بجامعة عين شمس ، موجهاً بضرورة تقييم بنود وخطوات هذا التعاون و تخصيص جلسات وورش عمل بالتعاون مع مركز المعلومات في جميع مؤتمرات كلية الحقوق لتحليل وتقييم مخرجات هذا التعاون ومتابعته بشكل مستمر .

ومن جانبه عبر أسامه الجوهري عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول ، مشيراً إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بحاجة للاستفادة من خبرات جامعة عين شمس الأكاديمية في إعداد التقارير و تقديم الدراسات والاستشارات القانونية التي تثري مخرجات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في كافة المجالات. 

وأشار الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق إلى أن  البروتوكول يسمح لطلاب الدراسات العليا بالدخول على البوابة التشريعية للاطلاع والبحث بتخفيض خاص وحصرى لجامعة عين شمس  وهى ميزة هامة لأي باحث علمي تٌمكن من سرعة ودقة إنجاز المشروعات البحثية  وكذلك تقديم عروض فنية وتقنية وافية لأساتذة وطلبة كلية الحقوق جامعة عين شمس ؛للتعريف بخدمات البوابة القانونية للتشريعات المصرية وما تقدمه من خدمات وما بها من إمكانيات واستعراض سبل الاستعانة بها لتسهيل أداء مهام عملهم ودراستهم بفاعلية وكفاءة.

وأضاف أن التعاون يهدف إلى قيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  بتوفير حسابات إلكترونية للبوابة القانونية للتشريعات المصرية للطلاب للبحث في قواعد البيانات القانونية من أحكام وتشريعات والاستفادة من خدمات المكتبة القانونية بسعر رمزي يتراوح بين ١٥ إلى ٢٠ % من القيمة الأصلية. 

كما يتيح التعاون الحصول على خدمات الترجمة القانونية وأعداد الوثائق القانونية والمساعد البحثي بالإضافة إلى توفير نسخ إليكترونية من رسائل الدكتوراة والماجيستير لطلاب الدراسات العليا لإتاحتها على موقع البوابة القانونية.

وكذلك ترشيح عدد من السادة الأساتذة للمشاركة في أنشطة وفعاليات البوابة المختلفة و فتح آفاق التعاون في جميع أنشطة البوابة التوعوية والتي تهدف إلى نشر الوعي القانوني في المجتمع المصري.

بروتوكول تعاون بين كلية الحقوق جامعة عين شمس ومركز المعلومات
بروتوكول تعاون بين كلية الحقوق جامعة عين شمس ومركز المعلومات
بروتوكول تعاون بين كلية الحقوق جامعة عين شمس ومركز المعلومات
بروتوكول تعاون بين كلية الحقوق جامعة عين شمس ومركز المعلومات
بروتوكول تعاون بين كلية الحقوق جامعة عين شمس ومركز المعلومات
بروتوكول تعاون بين كلية الحقوق جامعة عين شمس ومركز المعلومات
بروتوكول تعاون بين كلية الحقوق جامعة عين شمس ومركز المعلومات
بروتوكول تعاون بين كلية الحقوق جامعة عين شمس ومركز المعلومات
بروتوكول تعاون بين كلية الحقوق جامعة عين شمس ومركز المعلومات
بروتوكول تعاون بين كلية الحقوق جامعة عين شمس ومركز المعلومات
بروتوكول تعاون بين كلية الحقوق جامعة عين شمس ومركز المعلومات
بروتوكول تعاون بين كلية الحقوق جامعة عين شمس ومركز المعلومات
الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بروتوكول تعاون كلية الحقوق Jobs Education

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