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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تفوق على جوهرة وصافيناز.. شاهد| طفل يرقص على أغنية “هوا إنت مين”

صدى البلد

الأطفال ما هم إلا مرآة تعكس أفعال من حولهم وخاصة المقربين، واليوم أصبحت المرآة تتسع لتشمل الأفلام والمسلسلات الساقطة والإنترنت ومقاطع فيديو الرقص والإيحاءات على تيك توك وغيرهم من المصادر التي تفتقد الرقابة.

شاهد الفيديو:

وانتشر مقطع فيديو لأحد الأطفال خلال الأيام الماضية وجده البعض صادمًا، في حين وجده الكثيرون ساخرًا وبدأوا في تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي المقطع يظهر طفل يرقص على أنغام الدي جي في أحد الشوارع بمصر، وظهر يقلد جوهرة وصافيناز في حركاته وتمايله في الرقص مثل النساء.

وأثار المقطع، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ما وصل إليه الأطفال من سلوكيات غريبة وشاذة، في حين وجد الكثير من المستخدمين المقطع طريفًا وساخرًا.

وكتب إحدى رواد السوشيال ميديا تقول: "مش أحسن نعلم أولادنا يبقوا رجالة؟ جرى ايه في الدنيا؟ مش شايفة إن راجل يترقص ويتمايع دي حاجة حلوة أبدًا".

شاهد الفيديو:

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