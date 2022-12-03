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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. المصري يعلن إقالة إيهاب جلال من تدريب الفريق

إيهاب جلال
إيهاب جلال

فى ضوء الأحداث التي شهدتها مباراة المصري والزمالك والتى أقيمت أول أمس الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.


وبناء على تلك الأحداث، فقد قامت إدارة النادي باستدعاء المدير الفنى للفريق الأول الكابتن إيهاب جلال للتحقيق معه بواسطة المستشار القانوني للنادي إلا أنه لم يمتثل للحضور ، ولذلك فقد تم اعتماد الجزاء اللازم والذى يتناسب مع ما تم.
هذا وقد قرر مجلس ادارة النادي  الاستغناء عن  الكابتن إيهاب جلال وجهازه المعاون وتشكيل جهاز فنى يتكون من :
الكابتن طارق سليمان. 
الكابتن مجدى الشناوى.
الكابتن محمود عبد الحكيم.
الكابتن محمد عبد المنصف، وذلك لحين اتمام التعاقد مع مدير فنى.

المصري إيهاب جلال الزمالك المصري والزمالك طارق سليمان

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