أخبار التعليم| أول رد من طالب واقعة امتحان ميدتيرم "حلوان".. وتمويل 89 مشروعًا للجامعات الحكومية والتكنولوجية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أبرزها الشعارات الحزبية.. محظورات الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية

انطلقت الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية ، وذلك وفقا للجدول الزمنى الذى اعتمده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى لخريطة ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.

ورشة عمل ببنات عين شمس حول"أسس إعداد بحوث الترقية في المجال التربوي"

نظمت كلية البنات للآداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس، وتحت رعاية الدكتورة أميرة يوسف عميدة الكلية البنات جامعه عين شمس والدكتورة حنان الشاعر وكيلة الكلية البنات لشئون الدراسات العليا والبحوث.

الاثنين القادم.. ندوة بآثار القاهرة حول المعابد والمعبودات بمصر في عصري البطالمة والرومان

تنظم كلية الآثار جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور أحمد رجب، عميد الكلية، ندوة علمية يوم الاثنين 5 ديسمبر، بعنوان "المعابد والمعبودات في مصر في العصرين البطلمي والروماني"، بقاعة المؤتمرات بالكلية، وبمشاركة نخبة من الأساتذة والمتخصصين.

كيف يصبح كتيب المفاهيم أداة مساعدة فعالة لطلاب الثانوية العامة؟.. خبير يجيب

كتيب المفاهيم اثار قلق العديد من طلاب الثانوية العامة وآثار لغط كثيرا بعد إعلان الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة ستكون بنظام «الأوبن بوك»، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم على الطلبة خلال الامتحان، فضلًا عن تسليمهم كراسة أسئلة و«بابل شيت» وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، معلنًا استمرار تعريب الأسلئة خلال الامتحانات هذا العام.

الخشت يقدم خالص العزاء لوزير المالية لوفاة والدة زوجته

يتقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية لوفاة والدة زوجته الكريمة ونسأل الله للفقيدة الرحمة وللأسرة الصبر والسلوان.

رئيس جامعة حلوان يزور الفنون الجميلة وكليات قطاع الزمالك

زار الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، صباح اليوم، كلية الفنون الجميلة وكليات قطاع الزمالك، دعمًا للتواصل الدائم والمستمر بين جامعة حلوان و طلابها، وذلك مع بداية اليوم الدراسي للاطمئنان على سير الدراسة وانتظام الطلاب في محاضراتهم ومتابعة احتياجاتهم.

بقيمة 108 ملايين جنيه.. التعليم العالي: تمويل 89 مشروعًا للجامعات الحكومية والتكنولوجية

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي القائم بأعمال المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، حول نتائج المشروعات المقبولة على مستوى الجامعات الحكومية والتكنولوجية، وذلك خلال شهر أكتوبر 2022.

بعد افتتاح الرئيس السيسي.. أهم المعلومات عن جامعة المنصورة الجديدة

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الخميس الماضي، جامعة المنصورة الجديدة، والتي جاء إنشاؤها استجابة لرؤية سيادته بتطوير التعليم العالي المصري، وإتاحة فرص تعليمية متميزة بمعايير عالمية، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، من خلال تقديم برامج أكاديمية ومهنية متميزة؛ بما يسهم في خدمة وتنمية المجتمع المصري وفقًا لرؤية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

لطلاب الثانوية العامة.. خبير تربوي يكشف لـ "صدى البلد" أهمية كتيب المفاهيم

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤخرا، عدة قرارات عاجلة حسم من خلالها مصير امتحانات الثانوية العامة 2023 .

مكتب رعاية المبعوثين بعين شمس يفتح باب التقديم للمنح الدراسية في الصين

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن عدد من المنح التنافسية الدراسية المقدمة من دولة الصين، وذلك للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه فى التخصصات العلمية الآتية :

استقبال 15622 مريضا.. تقرير عن حصاد أداء مستشفيات جامعة كفرالشيخ خلال 2022

تلقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حول حصاد أداء مستشفيات الجامعة خلال العام الحالي ، في إطار اهتمام وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأداء المستشفيات الجامعية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين.

هزار.. أول رد من طالب واقعة إجابة امتحان ميدتيرم في جامعة حلوان

جدل مثار منذ قليل بعد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة لورقة إجابة امتحان ميدتيرم لطالب بـ جامعة حلوان يجيب عن الأسئلة المطلوبة بطريقة غير عادية قد تتسبب في رسوبه أو اتخاذ أية إجراء قانوني من الكلية لـ معاقبته على ما قام به، حيث أثارت تلك الورقة جدلًا كبيرًا بسبب إجابته، خصوصا عبارة “نأخذ من كل رجل قبيلة”.

فتح باب التقدم للترشح للمشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية| اعرف الشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للترشح للمشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023، للقيام بمهام رئيس لجنة ووكيل لجنة إدارة ولجنة النظام والمراقبة بـ امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بنوعياتها المختلفة تجاري و فندقي و زراعي وصناعي.

خبير يوضح كيفية توظيف معلومات كتيب المفاهيم لحل أسئلة امتحانات الثانوية العامة

تثير "ورقة المفاهيم" أو "كتيب المفاهيم" كما تشير إليها وزارة التربية والتعليم، جدلاً واسعًا بين طلاب الثانوية العامة خلال امتحانات هذا العام، وسط تساؤلات عديدة حول محتويات تلك الورقة وما إذا كان الكتيب سيكون مفيدًا للطالب أم لا.