رئيس جامعة حلوان يزور الفنون الجميلة وكليات قطاع الزمالك

زار الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، صباح اليوم، كلية الفنون الجميلة وكليات قطاع الزمالك، دعمًا للتواصل الدائم والمستمر بين جامعة حلوان و طلابها، وذلك مع بداية اليوم الدراسي للاطمئنان على سير الدراسة وانتظام الطلاب في محاضراتهم ومتابعة احتياجاتهم.

وخلال الزيارة اطمئن رئيس الجامعة على توفير كافة مقومات العملية التعليمية للطلاب بقاعات الدراسة، ووجه رئيس الجامعة خلال زيارته، بالتيسير على الطلاب وتوفير سبل الراحة لهم، وتقديم كافة التسهيلات لهم خاصة فيما يخص الأمور الإدارية وما يتعلق بتيسير الدراسة.

وحرص الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة على الاطمئنان على سير العملية التعليمية والتحدث مع الطلاب في حوار مفتوح حول احتياجاتهم، وأكد للطلاب أن الجامعة تدعمهم بقوة وانهم جميعا في مهمة علمية يجب أن يجتهدوا فيها للوصول للنجاح.

وتهدف هذه الزيارات للتواصل الدائم مع الكليات وللاطلاع عن كثب على آلية سير الاعمال اليومية.