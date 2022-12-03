التسجيل بدورة اللغة التركية بآداب حلوان عبر هذا الرابط

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز، عن بدء الحجز في دورة مهارات فك وترجمة الوثائق التركية القديمة (العثمانية).

وتأتي هذه البرامج التدريبية من اهتمام كلية الآداب بتنظيم تلك الدورات التدريبية من خلال مركز اللغات، و يأتى ذلك من منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية، وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة، والمساهمة فى تحسين الأداء.

وقد أفاد الدكتور شادى الكردى مدير المركز أن مركز اللغات للأغراض المتخصصة يقدم برامج تدريبية متطورة ومتنوعة تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمى.

وعلى الراغبين في الحجز سرعة التوجه الى مركز اللغات وسوف يتم اعلان المواعيد فور اكتمال العدد وللاستفسار من خلال صفحة المركز

جدير بالذكر انه تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، معهد إعداد القادة لعمل مشروع خطة تطوير له، وكان فى استقباله الدكتور كريم همام مدير المعهد.

ورافق الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان فريق مركز الاستشارات بالجامعة برئاسة الدكتور ياسر لطفى مستشار رئيس الجامعة للإدارة الهندسية، الدكتور سامح جمال بكلية السياحة والفنادق، الدكتور محمد حلمى بكلية هندسة المطرية.