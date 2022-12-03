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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جامعة حلوان في أسبوع .. تنظم ندوة عن مهارات الإعلامي الشامل بحضور خيرى رمضان .. خطة لتطوير معهد إعداد القادة بمعايير عالمية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

جامعة حلوان في أسبوع :

كلية التمريض تعقد ندوة توعوية لتأهيل الطلاب للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية

رئيس الجامعة يتفقد معهد إعداد القادة لعمل خطة تطوير له

تنظيم ندوة بعنوان مهارات الإعلامي الشامل بحضور خيرى رمضان


شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضى، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـأخبار جامعة حلوان، سواء على مستوى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.


 يواصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان ، آليات تأهيل وتوعية الطلاب والطالبات بالكليات المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية ، تحت رعاية وقيادة الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان، و الدكتور وليد محمد السروجى القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف عام  الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا.

حيث نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان وفقا لخطة المشروع القومي لمحو الأمية للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، ندوة توعوية  لطلاب وطالبات كلية التمريض لتأهيلهم للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية، وبالتنسيق والتعاون مع كلية التمريض بحضور ورعاية  الدكتورة صفاء صلاح إسماعيل عميد كلية التمريض، وإشراف  الدكتورة زينب حسين علي وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأعد محتوى الندوة وأدار فعالياتها  الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى كليات الجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، في المحاور التالية :
جهود قيادات جامعة حلوان في دعم ورعاية المشروع القومي لمحو الأمية ، مشكلة الأمية(مفهومها - انواعها - نتائجها على الفرد وعلى تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع) ، سبل وآليات مواجهة مشكلة الأمية في وطننا العزيز مصر ، دور شباب الجامعات المصرية في المشاركة في الملحمة الوطنية لتحرير أبناء الوطن من الأمية ، خطوات وآليات التحاق طلاب جامعة حلوان العريقة بالمشروع القومي لمحو الأمية بموجب بروتوكول التعاون المبرم مع الهيئة العامة لتعليم الكبار الموقرة ، الدروس المستفادة من تجربة أبناء جامعة حلوان المتميزة التي تحققت خلال العامين الماضيين في تحرير المواطنين من الأمية بالتعاون مع الهيئة الموقرة ، الرد على جميع استفسارات الطلاب المتعلقة بالمشروع وتحفيزهم نحو القيام بهذه المهمة القومية والوطنية.


تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، معهد إعداد القادة لعمل مشروع خطة تطوير له، وكان فى استقباله الدكتور كريم همام مدير المعهد.

 

ورافق الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان فريق مركز الاستشارات بالجامعة برئاسة الدكتور ياسر لطفى مستشار رئيس الجامعة للإدارة الهندسية، الدكتور سامح جمال بكلية السياحة والفنادق، الدكتور محمد حلمى بكلية هندسة المطرية.

ويأتي دور جامعة حلوان انطلاقاً من المسئولية المجتمعية للجامعة في العمل المجتمعي وخدمة كافة احتياجات ومتطلبات المجتمع المحيط بها.


استضاف قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان الإعلامي الكبير خيرى رمضان في ندوة بعنوان مهارات الإعلامي الشامل تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، وبحضور الدكتورة رشا صالح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سحر فاروق الصادق رئيس قسم الإعلام، الدكتور محمد فتحي بقسم الإعلام وعدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالقسم.

وبدأ اللقاء بعرض فيديو عن مسيرة الإعلامي الكبير خيرى رمضان وخطواته للوصول للنجاح، لتكون نبراسا لطلاب قسم الاعلام ليهتدوا به في مسيرتهم العملية.

وأشادت الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب بقسم الإعلام والذي يقدم كل عام طلاب مبدعين بأفكارهم ومشروعاتهم مؤكدة علي اهتمام الكلية بعقد مثل هذه اللقاءات من أجل دعم الطلاب وإكسابهم مزيد من الخبرات المختلفة و ثقافات علمية وعملية متعددة من ذوي الخبرة.
 

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