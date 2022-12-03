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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هزار.. أول رد من طالب واقعة إجابة امتحان ميدتيرم في جامعة حلوان

صورة لورقة إجابة
صورة لورقة إجابة امتحان ميدتيرم لطالب بـ جامعة حلوان

جدل مثار منذ قليل بعد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة لورقة إجابة امتحان ميدتيرم لطالب بـ جامعة حلوان يجيب عن الأسئلة المطلوبة بطريقة غير عادية قد تتسبب في رسوبه أو اتخاذ أية إجراء قانوني من الكلية لـ معاقبته على ما قام به، حيث أثارت تلك الورقة جدلًا كبيرًا بسبب إجابته، خصوصا عبارة “نأخذ من كل رجل قبيلة”.

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وفي هذا الصدد، قال حسام محمد القناوي، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة حلوان، صاحب ورقة إجابات امتحان الميدتيرم: “الورقة اللي صورتها مش امتحاني أصلا، أنا امتحنت وسلمت ورقتي، وأنا نازل علي السلم لقيت الورقة مرمية على الأرض خدتها وكتبت عليها كلمتين هزار مش أكتر ومش قصدي أي حاجة، لكن أنا امتحنت جوه الجامعة ومسلم ورقتي ومش مكتوب فيها غير إجابتي”.

وأضاف حسام محمد القناوي: “هناك طالب آخر لم يقم بتسليم ورقة الامتحان الخاصة به، فقمت بأخذها وكتبت تلك الإجابات على سبيل الهزار مع الزملاء على مواقع التواصل الاجتماعي”، مشيرا إلى أنه معروف بين الطلاب والأساتذة، ويعلمون أنه يحب الهزار طوال الوقت.

وأوضح الطالب بالفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه لم يقصد أي شيء على الإطلاق من تلك الإجابات، مؤكدًا أنها كانت على سبيل الهزار والضحك فقط لا غير.

وذكر أن تلك الإجابات كانت في مادة تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، لافتًا إلى أنها كانت بعد انتهائه تمامًا من امتحان الميدتيرم وتسليم الورقة الخاصة به.

جدير بالذكر أن تلك الورقة والإجابات الخاصة بالطالب أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا “فيسبوك”، معتبرين أن هذا غير لائق بالمرة ولا يصدر من طالب جامعي في سبيل الروشنة والضحك، لأنه سوف يعرض نفسه لأى إجراء قانوني لكي تتم معاقبته على ما قام به.

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