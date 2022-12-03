متكاملة ومتميزة.. محمد صادق إسماعيل يتحدث عن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأردن

قال محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، إن زيارة الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن لمصر مهمة للغاية، وتأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والأردن.

وأضاف "محمد صادق" خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن العلاقات بين مصر والأردن استراتيجية متكاملة، يحكمها التاريخ والقرابة والمصالح السياسية والاقتصادية والأمنية، منوها بأن العلاقات بدأت في الصعود تدريجيا منذ عام 2014.

وأشار إلي أن عدد الزيارات بين الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي تتخطى الـ 40 زيارة، كما أن هناك تطابق واضح في وجهات النظر بشأن ملفات عدة بين مصر والأردن.

وشدد على أن هناك ملفات مشتركة وحاضرة بقوة بين البلدين، مثل القضية الفلسطينية و المفاوضات بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، وإعادة إعمار غزة ووقف إطلاق النار والأوضاع في سوريا والعراق ولبنان.



