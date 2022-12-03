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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عميد إعلام القاهرة الأسبق : تحالف الأحزاب وضع آليات قابلة للتنفيذ بالحوار الوطني

الدكتور سامي عبد
الدكتور سامي عبد العزيز خلال الاجتماع اليوم

قال الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة السابق، إنه لا شعب يستطيع أن يخطوا للأمام خطوة واحدة إلا وهو يتمتع بالاستقرار، وهو أمر نجحت الدولة المصرية في تحقيقه، حيث أصبح هناك شعور لدى جموع الشعب بالاستقرار والاصطفاف بعدما كانت الدولة مختطفة، وآخر أشكال الاستقرار هو الحوار الوطني الذي نشهده.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية، أن الحوار الوطني محظوظ وذلك لقيام الدولة بمجموعة من الفعاليات التي تدعم نجاح الحوار، ومنها عقد المؤتمر الاقتصادي وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وعقد مؤتمر المناخ كوب ٢٧، مشيرًا إلى أن الحوار الساحة متاحة للحوار حول كافة المحاور.


وأشاد برؤية تحالف الأحزاب المصرية بشأن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حيث حددت غايات محددة قابلة للقياس، ولأول مرة يخرج من تحالف حزب سياسي آليات للتنفيذ، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يطالب تحالف الأحزاب السياسية من الحكومة بالإسراع في تنفيذ استراتيجية سياسة ملكية الدولة وتفعيل التشريعات الصادرة، واقترح أن تؤسس شركات لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها على مهارات التسويق والإدارة.

 

وانطلق، منذ قليل،  اجتماع تحالف الأحزاب المصري، المكون من 42 حزبا، لمناقشة المحور الاقتصادى كأحد محاور الحوار الوطنى .


ويعرض أحزاب التحالف رؤيتهم  بالتحالف بشأن الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات التي تواجه القطاع وسبل حلها.

ويأتي المحور الاقتصادي كواحد من أهم القضايا التي تشغل المواطنين.

وتتمثل لجان وقضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني في التالي:

- التضخم وغلاء الأسعار.

- الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي

- أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة

- الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)

- الصناعة

- الزراعة والأمن الغذائي

- العدالة الاجتماعية

- السياحة

 

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الحوار الوطني تحالف الأحزاب المصرية جامعة القاهرة المحور الاقتصادي الوضع الاقتصادي الاستثمارات العامة

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