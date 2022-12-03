عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمام قبره.. عدوية شعبان عبدالرحيم يٌحيي الذكرى الثالثة لوفاة والده

عدوية شعبان عبد الرحيم
عدوية شعبان عبد الرحيم

حرص المطرب عدوية شعبان عبد الرحيم نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، على إحياء ذكرى وفاة والده الثالثة، موجها رسالة لجمهوره ومحبيه بالدعاء له.

ونشر عدوية، صور له أمام قبر والده عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، وعلق قائلا: “الذكرى السنوية الثالثة، أطهر قلب في العالم، أنا مش مصدق اني بقالي ٣سنين ماشفتكش”.

وتابع: "أبويا شعبان عبدالرحيم، الضهر السند والطيبة والحنية وارجل راجل علي الأرض اقسم بالله، اقسم بالله بعد موتك الدنيا كلها ماتت ياريت اللي بيحبني وبيحب ابويا يقرأ له الفاتحة".

وتحل اليوم الذكرى السنوية الثالثة لوفاة النجم الشعبي شعبان عبد الرحيم الذي رحل عن عالمنا في 3 ديسمبر لعام 2019 متأثرا بأزمة قلبية شديدة نتج عنها توقف عضلة القلب، ليرحل تاركا أرثا فنيا من الأعمال الغنائية التي مازالت معروفة حتى يومنا هذا.


ولد شعبان عبد الرحيم  في حي الشرابية في القاهرة باسم "قاسم" واختار بنفسه اسم "شعبان" بالوسط الفني وحتى حياته الشخصية نسبة إلى ولادته في شهر شعبان.


 ومن أشهر أغانيه «أنا بكره إسرائيل» التي استوحاها من أحداث الانتفاضة الفلسطينية، عام 2000، والتي أثارت ردود فعل كبيرة محليا وعربيا واعتبرها كثيرون على الجانب الآخر، تعبيرا عن نبض الشارع المصري والعربي، وكانت الأغنية سبباً في شهرته.

 

 

 

 

images
images
FB_IMG_1670091913426
FB_IMG_1670091913426
IMG_٢٠٢٢١٢٠٣_٢٠٢٥٠٦
IMG_٢٠٢٢١٢٠٣_٢٠٢٥٠٦
شعبان عبد الرحيم ذكرى وفاة الفنان الراحل الراحل شعبان عبد الرحيم إحياء ذكري نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم حى الشرابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة .. التموين : انخفاض أسعار الذهب قريبًا

عقب تأكد رحيله عن الزمالك.. تعرف على وجهة أسامة نبيه الجديدة

مفيش داعي دلوقت .. مفاجأة سارة عن أسعار الذهب قبل نهاية العام ..فيديو

مات مشنوق.. وفاة غامضة لـ عريس في شقة زوجية بطنطا واتهام صريح لخطيبته

قريبا.. إضافة خانة جديدة بـ البطاقة الشخصية ورخصة القيادة| تفاصيل

حادث الخميس المؤسف.. ماذا فعلت نقيب التمريض داخل مستشفى قويسنا|تفاصيل مهمة

بعد واقعة الكرباج.. وزير الصحة في مستشفي قويسنا المركزي

مفاجأة في قضية ممرضات قويسنا.. شقيقة المعتدي طبيبة بالمستشفي والوزير يطالب بالتحقيق

ترشيحاتنا

خطوات الحصول على مساعدات مالية من وزارة التضامن فى حالات الكوارث

كنت بهزر.. طالب حقوق حلوان يكشف حقيقة إجاباته الساخرة في "الميدتيرم"| فيديوجراف

ملقاش فرامل | مصرع 8 أشخاص في حادث أتوبيس بـ عين شمس

دومفريس أفضل لاعب في مباراة هولندا وأمريكا بكأس العالم

FBI: "تيك توك" خطر على الأمن القومي الأمريكي

أهله عرضوا مليون جنيه للتصالح.. زوج ممرضة مستشفى قويسنا يكشف مفاجأة جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعرها تخطى 2 مليون جنيه.. مصري يعرض عملة نادرة للبيع| تفاصيل

إيمان العاصي تستعرض جمالها بفستان ملفت

حافية القدمين.. منة فضالي تثير الجدل: "لا أقارن حياتي أو سعادتي بأحد"

بحجاب وعباية.. شاهد| رضوى الشربيني من أمام الكعبة

فيديو

انهيار الدولار عالميا .. تفاصيل سعره اليوم | فيديو

بتشوف عفاريت .. حكايات غريبة في حياة حورية فرغلي

الصحة تكشف كيفية التعامل مع حالات الأنفلونزا والالتهاب التنفسي الحاد

تكوني ليا يا هخلص عليكي.. تفاصيل محاكمة قاتل خطيبته ببورسعيد| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ