أمام قبره.. عدوية شعبان عبدالرحيم يٌحيي الذكرى الثالثة لوفاة والده

حرص المطرب عدوية شعبان عبد الرحيم نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، على إحياء ذكرى وفاة والده الثالثة، موجها رسالة لجمهوره ومحبيه بالدعاء له.

ونشر عدوية، صور له أمام قبر والده عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، وعلق قائلا: “الذكرى السنوية الثالثة، أطهر قلب في العالم، أنا مش مصدق اني بقالي ٣سنين ماشفتكش”.

وتابع: "أبويا شعبان عبدالرحيم، الضهر السند والطيبة والحنية وارجل راجل علي الأرض اقسم بالله، اقسم بالله بعد موتك الدنيا كلها ماتت ياريت اللي بيحبني وبيحب ابويا يقرأ له الفاتحة".

وتحل اليوم الذكرى السنوية الثالثة لوفاة النجم الشعبي شعبان عبد الرحيم الذي رحل عن عالمنا في 3 ديسمبر لعام 2019 متأثرا بأزمة قلبية شديدة نتج عنها توقف عضلة القلب، ليرحل تاركا أرثا فنيا من الأعمال الغنائية التي مازالت معروفة حتى يومنا هذا.



ولد شعبان عبد الرحيم في حي الشرابية في القاهرة باسم "قاسم" واختار بنفسه اسم "شعبان" بالوسط الفني وحتى حياته الشخصية نسبة إلى ولادته في شهر شعبان.



ومن أشهر أغانيه «أنا بكره إسرائيل» التي استوحاها من أحداث الانتفاضة الفلسطينية، عام 2000، والتي أثارت ردود فعل كبيرة محليا وعربيا واعتبرها كثيرون على الجانب الآخر، تعبيرا عن نبض الشارع المصري والعربي، وكانت الأغنية سبباً في شهرته.