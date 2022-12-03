نسرين طافش تستعرض جمالها بإطلالة شتوية جذابة

حرصت الفنانة نسرين طافش علي مشاركه متابعيها صور جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وظهرت نسرين في الصور بإطلالة متميزة من داخل منزلها، مرتدية سوي شيرت اورانج وبنطال ليجن ، واعتمدت علي الميكب الناعم الذي أبرز جمال وجهها وتماشي مع ملابسها.



وشاركت نسرين طافش في رمضان الماضي بمسلسلها السوري "جوقة عزيزة" مع: سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.

