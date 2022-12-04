دعاء الفجر للأحبة.. كلمات خاصة مستجابة حافظ عليها لهذا السبب

دعاء الفجر للأحبة.. لنا رفقاء وأصدقاء وأخوات ومحبين في كل حياتنا، الدعاء للأخ بظهر الغيب مستجاب كما أخبرنا الشرع الشريف، وأفضل شيء في الدعاء بظهر الغيب أنه مستجاب لأنه لا سمعة فيه ولا رياء في هذا الدعاء كما أن من مميزات دعاء الفجر للأحبة بظهر الغيب أن الملائكة تؤمن فيه على كلماتك عزيزي المسلم، وتدعي لك وتقول "لك بمثل" أي لك بمثل مادعوت له

دعاء الفجر للأحبة

دعاء الفجر للأحبة اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك لربك فتقضى حاجته، ثم اذكر حاجة- حبيبك المسلم- اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ مُلْحِقٌ اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ ولا نَكْفُرُكَ ونُؤمنُ بكَ ونخضعُ لكَ ونَخلعُ من يَكْفُرُكَ يا الله، يا رب، يا رحمن، يا رحيم.. يا ودود ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب يا معبود.. اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي.. واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبا، وإلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين، وفي حديث شريف روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- المسجد ذات يوم، فإذا برجلٍ من الأنصار يُقال له أبو أمامة، فقال: "يا أبا أمامة مالي أراك جالساً في المسجد في غير وقت الصلاة؟" قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله، فقال: "أفلا أعلمك كلاماً إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟" قلت: بلى يا رسول الله، قال: "قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال". قال: فقلت ذلك، فأذهب الله تعالى همي وغمي وقضى ديني.

اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ .

دعاء الفجر للحبيب

دعاء الفجر للحبيب اللهمّ إيّاك نعبد، ولك نصلّي ونسجد، وإليك نسعى، نرجو رحمتك ونخاف عذابك إنّ عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهمّ اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولّنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا منجا ولا ملجاً منك إلّا إليك. اللهم إني أسألك يا من أقر له بالعبودية كل معبود، يا من يحمده كل محمود، يا من يفزع إليه كل مجهود، يامن يطلب عنده كل مقصود، يا من سائله من فضله غير مردود، يا من بابه لسؤاله غير موصود ولا محدود، يا الله يا رحمن يا ودود، يا راحم الشيخ الكبير يعقوب، يا غافر ذنب داود، يا كاشف ضر أيوب، يا منجّي إبراهيم من نار النمرود، يا من ليس له شريك، ولا معه مقصود، يا من لا يخلف عن الموعود إني أسألك يا الله رحمة من عندك، تهدي بها قلبه، وتجمع بها شمله، وتلم بها شعثه، وترد بها ألفته، وتصلح بها دينه، وتحفظ بها غائبه، وترفع بها شاهده، وتزكي بها عمله، وتبيض بها وجهه، وتلهمه بها رشده، وتعصمه بها من كل سوء. دعاء الفجر للأحبة اللهم ارزقني قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة.. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقني الموت وهو ساجد لك.. يا ارحم الراحمين اللهم ثبته عند سؤال الملكين. اجعل اللهم هذا اليوم يوم تتبدل فيه الذنوب إلى حسنات وهمومها إلى أفراح وأحلامها إلى واقع يا الله، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وأسبغ عليهم الصحة والعافية وعلينا عفوك وعافيتك يارب.

اللهم افتح له أبواب جنتك وأبواب رحمتك يا الله، اللهمّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلاً خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار، اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله، اللهمّ أجره عن الإحسان إحسانًا وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا، اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين واجمع لنا صلاح الدنيا والدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم أذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم في يوم الجمعة أرحم من مات منا ومن عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم، وأجعل قبورهم نورا وضياء إلى يوم يبعثون نسألك يارحمن ياكريم ان ترحم عبدك وتنير قبرة وان ترزقة جنة فردوس لا نهاية لها، وأن ترزقنا رؤياه في الاخرة منعّماً في جنتك ياكريم.

دعاء الفجر للفرج

دعاء الفجر للفرج اللهم صل على سيدنا محمد.. عشر مرات اللهم لا طاقة لي بالجهد، ولا قوة لي على البلاء، فلا تحرمني العافية والرزق ولا تكلني إلى خلقك بل تفرد لي بحاجتي وتولني برحمتك فإنك إن وكلتني إلي نفسي عجزت عنها وإن وكلتني إلي خلقك ظلموني وحرموني وقهروني ومنوا علي، فبفضلك يا الله أغنني وابسط لي واكفني وخلصني من حسدهم وحقدهم واجعل رضاي فيما يرد علي منك، وبارك لي فيما رزقتني وفيما خولتني واجعلني في كل حالاتي محفوظ مجار، واقضِ عني كل ما علي لك في وجه من وجوه طاعتك أو لخلقك، فأنت تعلم عظم ضعفي وكثرة ذنوبي وضعف بدني وقوتي وغفلتي، فأدي ما لهم علي عندي يا عظيم فإنك واسع كريم ، سيِّدُ الاستغفارِ: اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ، وأبوءُ لَكَ بذَنبي فاغفِر لي، فإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ، إذا قالَ حينَ يُمسي فماتَ دخلَ الجنَّةَ – أو: كانَ من أَهْلِ الجنَّةِ – وإذا قالَ حينَ يصبحُ فماتَ من يومِهِ مثلَهُ.