نقابة المهندسين بالإسكندرية تسلم تأشيرات رحلات العمرة المميزة

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعودى ولجنة الرحلات برئاسة المهندس وليد ماضى، لقاء، السبت، لتسليم المهندسين المعتمرين تأشيرة رحلات العمرة وجواز السفر للمستوى المميز وشرح المناسك فى ندوة دينية.

وهنأ المهندس صلاح حامد أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية، المهندسين المعتمرين، مؤكدا أن النقابة تقدم خدمات مختلفة ومتنوعة للمهندسين وأسرهم منها رحلات العمرة بأسعار مميزة لتناسب كل المهندسين .

وأكد أن نقابة المهندسين حريصة على تقديم أفضل عروض للعمرة بالإضافة ومستوى فنادق مميز قريب من الحرمين ليناسب كبار السن .

بينما قال المهندس وليد ماضى رئيس لجنة الرحلات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن عدد المهندسين المشاركين فى المستوى المميز هم 80 مهندس مقسمين على رحلتين الأولى يوم 7 ديسمبر والثانية يوم 14 ديسمبر .

وأضاف أن الرحلة تشمل 15 يوما 14 ليلة مع مشرف مخصص لكل رحلة لتوجيه المهندسين والاجابة على كافة استفساراتهم طوال الرحلة .

وفى نهاية اللقاء قدم مسئولو شركة السياحة ندوة دينية عن مناسك العمرة والإجابة على استفسارات المهندسين .