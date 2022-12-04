استشاري تخطيط: محور المشير فؤاد أبو ذكري يسهم في زيادة المناطق الاستثمارية.. فيديو

قال الدكتور وائل بخيت، الاستشاري المسؤول عن تخطيط محور المشير فؤاد أبو ذكري ، إنه جاري إضافة 15 كيلو امتدادا للمحور، للربط مع طريق الساحل الشمالي، والمنطقة الصناعية ببرج العرب لتسهيل الوصول لميناء الدخيلة وميناء الإسكندرية، متابعا: “تطوير شامل في المنطقة لرفع كفاءة الطرق”.

وأضاف الدكتور وائل بخيت ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن محور "أبو ذكري" تم الانتهاء منه في أقل من عامين، وهو ما يمثل وقتا قياسيا لطبيعة المنطقة، ونوع الأرض الجاري العمل عليها، متابعا: “سيتم الانتهاء من بقية المحاور خلال عام أو أقل”.

وتابع، أن الامتداد العمراني يحتاج لمحاور مثل " أبو ذكري " ، لتقليل المسافة الزمنية للوصول، ما يسهل حركة العمران غربا ، وربط المناطق الصناعية بميناء الإسكندرية.

وأردف، أن هذه المحاور تسهم في زيادة عدد المناطق الاستثمارية حولها، وتقليل الزحام من خلال زيادة عدد الحارات المرورية.