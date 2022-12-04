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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استشاري تخطيط: محور المشير فؤاد أبو ذكري يسهم في زيادة المناطق الاستثمارية.. فيديو

محور المشير فؤاد
محور المشير فؤاد أبو ذكري

قال الدكتور وائل بخيت، الاستشاري المسؤول عن تخطيط  محور المشير فؤاد أبو ذكري  ، إنه جاري إضافة 15 كيلو امتدادا للمحور، للربط مع طريق الساحل الشمالي، والمنطقة الصناعية ببرج العرب لتسهيل الوصول لميناء الدخيلة وميناء الإسكندرية، متابعا: “تطوير شامل في المنطقة لرفع كفاءة الطرق”.

 

وأضاف الدكتور وائل بخيت ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن محور "أبو ذكري" تم الانتهاء منه في أقل من عامين، وهو ما يمثل وقتا قياسيا لطبيعة المنطقة، ونوع الأرض الجاري العمل عليها، متابعا: “سيتم الانتهاء من بقية المحاور خلال عام أو أقل”.

 

وتابع، أن الامتداد العمراني يحتاج لمحاور مثل " أبو ذكري " ، لتقليل المسافة الزمنية للوصول، ما يسهل حركة العمران غربا ، وربط المناطق الصناعية بميناء الإسكندرية.

 

وأردف، أن هذه المحاور تسهم في زيادة عدد المناطق الاستثمارية حولها، وتقليل الزحام من خلال زيادة عدد الحارات المرورية.

 

محور المشير فؤاد أبو ذكري برنامج صباح الورد ميناء الإسكندرية الامتداد العمرانى توك شو

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