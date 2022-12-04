عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوى عاملة الوادي الجديد تجري اختبارات لـ 28 متدربا بمهنتي السباكة والكهرباء

صدى البلد

أجرت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد،  الاختبارات النهائية للدورة التدريبية  لـ  28 متدربا ومتدربة على مهن "السباكة الصحية ، وكهرباء التوصيلات" ،  فضلا عن، متابعة الدورة التدريبية لشباب الخريجين على مهنة "الطاقة الشمسية" ، وتنفيذ دورات تدريبية لطلبة المدارس الثانوية الفنية على مهنة النجارة ، وذلك تنفيذاً لتعليمات وزارة القوى العاملة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات.

ومن جانبه أوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية ، أنه تم عقد الاختبارات النهائية وعمل التقييم النهائى للدورات التدريبية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع مركز التشييد والبناء بالداخلة فى قرى الراشدة ، وقرى الموشية بالداخلة ، على مهن السباكة الصحية وكهرباء التوصيلات للشباب والفتيات ، ضمن جهود المديرية لتوفير أنماط غير نمطية من التدريب المهني للفتيات من أبناء المحافظة .

وأضاف مدير المديرية ، أنه تم تنفيذ ومتابعة الدورة التدريبية لشباب الخريجين على  مهنة الطاقة الشمسية بمركز ومدينة بلاط  تمهيداً لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين ، وعمل تدريب عملي في مواقع العمل لصقل مهارات المتدربين من الجنسين ، وذلك في إطار التوجيهات بالاهتمام بتدريب شباب الخريجين على استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة تماشياً مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ.

وأشار مدير المديرية  إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتدريب طلبة المدارس الثانوية الفنية بمركز التدريب المهني التابع لمديرية القوى العاملة ، وذلك للاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالمركز ورفع مستوى وصقل مهارات طلبة المدارس الفنية لتأهيلهم للدخول في سوق العمل ، وعليه قامت المديرية بتنفيذ دورات تدريبية لطلبة المدارس الثانوية الفنية على مهنة النجارة ، ومهنة ميكانيكا السيارات بمركز التدريب المهني بالخارجة ، وذلك تحت رعاية اللواء ا. ح دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب السيد المحافظ .
 

IMG-20221204-WA0026 (1)
IMG-20221204-WA0026 (1)
IMG-20221204-WA0026
IMG-20221204-WA0026
IMG-20221204-WA0027
IMG-20221204-WA0027
IMG-20221204-WA0028
IMG-20221204-WA0028
IMG-20221204-WA0029
IMG-20221204-WA0029
IMG-20221204-WA0030
IMG-20221204-WA0030
IMG-20221204-WA0031
IMG-20221204-WA0031
IMG-20221204-WA0032
IMG-20221204-WA0032
IMG-20221204-WA0033
IMG-20221204-WA0033
IMG-20221204-WA0034
IMG-20221204-WA0034
IMG-20221204-WA0035
IMG-20221204-WA0035

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب|الأصفر يقترب بقوة من 2000 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن

وفاة الاعلامى مفيد فوزى عن عمر يناهز 89 عاما

10 أيام إجازة للطلاب والموظفين .. مفاجأة يناير 2023

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث أتوبيس عزبة النخل

هل بدأ الدولار رحلة الانهيار؟.. هبوط قوي عالميا واستقرار مقابل الجنيه

بيخنقني.. النيابة العامة تكشف الكلمات الأخيرة بين خلود وخطيبها قبل إزهاق روحها

أعراضه صادمة.. تعرف على مرض تسبب في وفاة مفيد فوزي

فاق التوقعات.. الذهب يستهل تعاملات اليوم بارتفاع 40 جنيها للجرام

ترشيحاتنا

أحمد الطاهرى يكشف أخر رسائل الإعلامى مفيد فوزى

بعد إقالة إيهاب جلال ..المصري يستعد لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

كرم جبر يكشف أسرار الأيام الأخيرة لـ مفيد فوزى

إيران تعدم 4 أشخاص بتهمة التجسس لإسرائيل.. واتجاه لتعديل قانون غطاء الرأس

السيسي للمتقدمين للالتحاق بالشرطة: تطبيق المعايير الموضوعية لانتقاء أفضل العناصر

محاور المشاهير.. رحلة الإعلامى مفيد فوزى ووالدته الأكثر تأثيرا فى حياته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت التريند.. شاهد حورية فرغلي بالحجاب تشعل السوشيال ميديا

شاهد سمكة قرش تهاجم غواصًا وتبتلع الكاميرا..فيديو

أعراضه صادمة.. تعرف على مرض تسبب في وفاة مفيد فوزي

تحذير عاجل.. نوع من الجبن ينتشر بالأسواق امتنع عن شرائه فورا

فيديو

فيديو سخيف.. رحيل البلوجر نينو صاحب مروان موسي حقيقة أم شائعة؟

مكالمة مسجلة كشفت الحقيقة.. مفاجأة بواقعة إنهاء حياة فتاة بورسعيد على يد خطيبها|فيديوجراف

مادة غريبة وجديدة | حقن وجه وفاء عامر في فيديو مباشر ..شاهد

خطيبته اتخانقت معاه .. تفاصيل صادمة في إنهاء عريس لحياته بالمحلة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ