قوى عاملة الوادي الجديد تجري اختبارات لـ 28 متدربا بمهنتي السباكة والكهرباء

أجرت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد، الاختبارات النهائية للدورة التدريبية لـ 28 متدربا ومتدربة على مهن "السباكة الصحية ، وكهرباء التوصيلات" ، فضلا عن، متابعة الدورة التدريبية لشباب الخريجين على مهنة "الطاقة الشمسية" ، وتنفيذ دورات تدريبية لطلبة المدارس الثانوية الفنية على مهنة النجارة ، وذلك تنفيذاً لتعليمات وزارة القوى العاملة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات.

ومن جانبه أوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية ، أنه تم عقد الاختبارات النهائية وعمل التقييم النهائى للدورات التدريبية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع مركز التشييد والبناء بالداخلة فى قرى الراشدة ، وقرى الموشية بالداخلة ، على مهن السباكة الصحية وكهرباء التوصيلات للشباب والفتيات ، ضمن جهود المديرية لتوفير أنماط غير نمطية من التدريب المهني للفتيات من أبناء المحافظة .

وأضاف مدير المديرية ، أنه تم تنفيذ ومتابعة الدورة التدريبية لشباب الخريجين على مهنة الطاقة الشمسية بمركز ومدينة بلاط تمهيداً لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين ، وعمل تدريب عملي في مواقع العمل لصقل مهارات المتدربين من الجنسين ، وذلك في إطار التوجيهات بالاهتمام بتدريب شباب الخريجين على استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة تماشياً مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ.

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتدريب طلبة المدارس الثانوية الفنية بمركز التدريب المهني التابع لمديرية القوى العاملة ، وذلك للاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالمركز ورفع مستوى وصقل مهارات طلبة المدارس الفنية لتأهيلهم للدخول في سوق العمل ، وعليه قامت المديرية بتنفيذ دورات تدريبية لطلبة المدارس الثانوية الفنية على مهنة النجارة ، ومهنة ميكانيكا السيارات بمركز التدريب المهني بالخارجة ، وذلك تحت رعاية اللواء ا. ح دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب السيد المحافظ .



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