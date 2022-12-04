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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان: في حالة الاقبال الضعيف على الانتخابات الطلابية يتم تعيين الأعضاء

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدأت الجامعات المصرية اليوم انتخابات الجولة الأولى من الاتحادات الطلابية بالجامعات، والفرز وإعلان النتائج وتكون انتخابات الاعادة يوم الاثنين ٥ ديسمبر ٢٠٢٢، وانتخابات أمناء اللجان ومساعدتهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق ٦ ديسمبر ٢٠٢٢، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢٢، وانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الخميس الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٢.

وكشفت إدارة رعاية الشباب بجامعة حلوان للطلاب، أنه لكي تتم الانتخابات بطريقة صحيحة بالجامعات و بالكليات و ان يتم اختيار اعضاء الاتحاد عن طريقها يجب الالتزام بلائحة الاتحادات الطلابية و التي تشمل علي الاتي : 

وفقا للائحة الاتحادات الطلابية يشترط لصحة انتخابات اتحادات الطلاب حضور نحو 50% على الأقل من الطلاب الذين لهم حق الانتخاب، وفي حالة عدم اكتمال العدد هذه المرة يستبعد تمثيل كل طلبة الفرق التي لم يكتمل عدد ناخبيها.

ونصت اللائحة على أنه: إذا تعذر تكوين مجلس اتحاد طلاب الكلية للسبب السابق يعين عميد الكلية مجلسا لإدارة شئون الاتحاد، ويضم المجلس عناصر من الطلاب المتفوقين في الدراسة وفى نشاط الاتحاد ممن تتوفر فيهم شروط الترشيح.

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