فيريرا يجتمع باللاعبين في مران الزمالك اليوم

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليومة الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وشهدت الجلسة حضور أسامة نبيه المدرب العام، وروي أجواش وأحمد عبد المقصود المدربين المساعدين ، وتحدث المدير الفني عن برنامج تدريب اليوم بجانب الحديث عن بعض الأفكار الفنية المراد تنفيذها خلال التدريبات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.