استخراج جثة سيدة للتأكد من وجود شبهة جنائية في وفاتها بـ بسيون

قرر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، استخراج جثمان ربة منزل تدعي دينا في العقد الثالث من العمر، مقيمة بقرية كفر نصير التابعة لمركز ومدينة بسيون، بعد دفنها منذ 45يوما، بمقابر "أونا" بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، بعد إرسال مذكرة انابة الي النيابة العامة بمركز قلين وذلك بعد أن تقدم زوجها ببلاغ يتهم فيه ذويها بإنهاء حياتها، واستدعاء الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية.

وجاء في المحضر الذي يحمل رقم 8031 لسنة 2022 إداري مركز شرطة بسيون، أن المجني عليها، استقبلت والدها ووالدتها وشقيقها، يوم الوفاة داخل شقتها السكنية، أثناء حضورهم للاطمئنان عليها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطاراً من مأمور مركز شرطة بسيون، يفيد بورود بلاغ من سعيد م. ا زوج المجني عليها "دينا .ا" يتهم فيه، ذويها بإنهاء حياتها، داخل شقتها السكنية بكفر نصير التابعة لمركز ومدينة بسيون، بعد أن قاموا بالاعتداء عليها بالضرب، أثناء تواجده داخل محل عمله في إحدى الشركات بأسوان.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.