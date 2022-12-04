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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محافظ الغربية يجتمع مع المدير الفني لفريق غزل المحلة لإنهاء أزمته

مدرب نادي غزل المحلة
مدرب نادي غزل المحلة

يجتمع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم مع  نيكوديموس بابا فاسيلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة عن طريق أحد الأصدقاء من أجل تسوية الخلافات التي تحول دون استمراره في تدريب الفريق، حيث يستمع المحافظ لشكوى المدير الفني والعقبات التي تواجه استمراره في تدريب الفريق، وما ترتب على ذلك من إثارة للجدل في وسط جماهير  المحلة.

وجاء ذلك في إطار حرص محافظة الغربية على تشجيع الرياضة وخاصة كرة القدم والتي تعد مصدر السعادة للجماهير.

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وأشار رحمي أن حب جماهير المحلة هي السبب الرئيسي في عودة المدرب حيث أبدى فاسيلو رغبته في الاستمرار حباً للمحلة وجماهيرها ولاعبي الفريق.

ووجه المحافظ الشكر للنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية الذي لعب دورا كبيرا في إنهاء الأمر  لصالح جماهير غزل المحلة، كما وجه الشكر لمحبين النادي العريق الذين ساهموا في إنهاء الأمر وخاصة أحد مسئولين النادي السابقين الذي رفض ذكر اسمه.

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