بعد تألق السهم الفتاك مع فرنسا.. شوبير يتغزل في قدرات مبابي.. شاهد

اكتسح منتخب فرنسا نظيره بولندا، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 بقطر، ليحسم تأهله إلى دور ربع نهائي المونديال رسمياً.



وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "مبابي لديه أهداف أكثر من رونالدو في كأس العالم ومازال عمره 23"



وتابع "مبابي يقود فرنسا إلي ربع نهائي المونديال.. لاعيب عظيم وواضح أنه ناوي علي تحطيم أرقام قياسية كتير"

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وبهذه النتيجة، تنتظر فرنسا الفائز من مباراة السنغال وإنجلترا في دور ربع النهائي.



وصعد منتخب فرنسا إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 بقطر بعد إنهاء دور المجموعات على رأس المجموعة الرابعة فى المسابقة الأبرز على مستوى العالم.