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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تألق السهم الفتاك مع فرنسا.. شوبير يتغزل في قدرات مبابي.. شاهد

مبابي
مبابي

اكتسح منتخب فرنسا نظيره بولندا، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 بقطر، ليحسم تأهله إلى دور ربع نهائي المونديال رسمياً.


وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "مبابي لديه أهداف أكثر من رونالدو في كأس العالم ومازال عمره 23"


وتابع "مبابي يقود فرنسا إلي ربع نهائي المونديال.. لاعيب عظيم وواضح أنه ناوي علي تحطيم أرقام قياسية كتير"

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IMG_٢٠٢٢١٢٠٤_١٩١٠١٣
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IMG_٢٠٢٢١٢٠٤_١٩٠٩٥٩


وبهذه النتيجة، تنتظر فرنسا الفائز من مباراة السنغال وإنجلترا في دور ربع النهائي.


وصعد منتخب فرنسا إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 بقطر بعد إنهاء دور المجموعات على رأس المجموعة الرابعة فى المسابقة الأبرز على مستوى العالم. 

 

احمد شوبير كأس العالم المونديال كأس العالم 2022 دور ربع النهائي الفرنسي كيليان مبابي

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