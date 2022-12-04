في ذكرى وفاته.. سيرة سلطان العلماء العز عبد العزيز بن عبد السلام

نشر مركز الأزهر للفتوى سيرة سلطان العلماء العز بن عبد السلام عبر صفحته على الفيسبوك وذلك في ذكرى وفاته التي توافق 10 جمادى الأولى رحمه الله تعالى.

مولده ونشأته

وُلد أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بدمشق سنة 577 هـ على الراجح، ونشأ في بيئة دينية، وأسرة فقيرة شغلها طلب الرزق عن طلب العلم، فقد كان العز وهو صغير يحرص على مساعدة أبيه في الأعمال الشاقة؛ للحصول على نفقات الحياة.

طلبه للعلم

طلب الشيخ العلم في سنٍّ متأخرة؛ نظرًا لانشغاله بحاجات معايشه؛ إلا أن الله تعالى حباه فهمًا وذكاءً وجودة تحصيل أهّلَهُ ذلك لتدارك ما فاته، وساعده على ذلك البيئة التي كان يعيش فيها، حيث كانت دمشق حاضرة العلم والعلماء التي يقصدها طلاب العلم من كل حدبٍ وصوب.

وتلقى الشيخ العلوم المختلفة، كالفقه والأصول، واللغة، والتفسير، والحديث على يد علماء أجلاء أمثال:

الشيخ فخر الدين ابن عساكر، والشيخ سيف الدين الآمدي، و الحافظ أبي محمد القاسم وشيخ الشيوخ عبد اللطيف بن إسماعيل بن أبي سعد البغدادي، والقاضي عبد الصمد بن محمد الحرستاني، وغيرهم الكثير من أهل العلم الكبار.

▪️وقد برع الشيخ في ما تلقاه عن شيوخه وأساتذته؛ فكان لغويًا، أصوليًا، محدثًا، فقيهًا، وانتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي في عصره، وبلغ رتبة الاجتهاد، وقصده طلاب العلم من كل مكان.

تلامذته

تخرّج على يد الشيخ العز ابن عبد السلام أئمة كبار ملأوا طباق الدنيا علمًا، أمثال:

شيخ الإسلام ابن دقيق العيد، وهو الذي لقب الشيخ عز الدين بسلطان العلماء، والإمام علاء الدين أبو الحسن الباجي، والشيخ تاج الدين ابن الفركاح، والحافظ أبو محمد الدمياطي، والحافظ أبو بكر محمد بن يوسف بن مسدي، والعلامة أحمد أبو العباس الدشناوي، والعلامة أبو محمد هبة الله القفطي، وغيرهم كثير، رحمهم الله جميعًا.

أقوال العلماء عنه

▪️قال عنه ابن دقيق العيد: «كان ابن عبدالسلام أحد سلاطين العلماء».

▪️قال عنه الحافظ الذهبي: «بلغ رتبة الاجتهاد، وانتهت إليه رئاسة المذهب، مع الزهد والورع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصلابة في الدين....، وقصده الطلبة من الآفاق، وتخرج به أئمة ».

▪️قال عنه الإمام بن كثير: «شيخ الإسلام، وبقية الإعلام، الشيخ عز الدين ... درس وصنف وأفتى، وبرع في المذهب، وبلغ رتبة الاجتهاد، وقصده الطلبة من كل البلاد، وتخرج به أئمة، وله الفتاوى السديدة، وكان ناسكًا، ورعًا، أمّارًا بالمعروف، نهّاءً عن المنكر، لا يخاف في الله لومة لائم».

رحلاته

رحل الشيخ العز بن عبد السلام ثلاث رحلات خارج دمشق:

الأولى: إلى بغداد حاضرة الخلافة العباسية، ومعقل العلم والعلماء، ومقصد الطلاب، والدارسين، فأقام بها شهرًا؛ لطلب العلم، ثم عاد إلى دمشق بعد أن حصل على طلبه وبغيته.

الثانية: رحل إلى بلاد الحجاز؛ لأداء مناسك الحج والعمرة، ثم عاد مرة أخرى إلى مكان إقامته.

الثالثة: رحل إلى مصر عام 639هـ بعد أن تعرض لمحنة السجن في دمشق بسبب إنكاره على الملك الصالح إسماعيل تحالُفَه مع الصليبيين وبيعه السلاح لهم، فرحَّب به في مصر الملك الصالح نجم الدين أيوب، وولّاه القضاء، وإمامة مسجد عمرو بن العاص، كما عهد إليه بتدريس المذهب الشافعي بمدرسة الصالحية المعروفة بين القصرين بالقاهرة، فكثر خيره، وزادَ في الناس نفعُه.

مواقفه

▪️كان الشيخ رحمه الله ورعًا، زاهدًا، آمرًا بالمعروف، جريئًا في الحق، ناصحًا، لا يخاف في الله لومة لائم؛ وله مواقف كثيرة يتضح فيها ذلك، منها فتواه: ببيع الأمراء المماليك لصالح بيت المال، ثم عِتقهم؛ لتصحَّ ولايتهم، وقد كانوا أمراء وولاة بالفعل، الأمر الذي أغضبهم في بادئ الأمر، ثم لم يجدوا بُدًّا عنه فنفذوا ما قال الإمام.

▪️ولما حان وقت تسلم الظاهر بيبرس الحكم قال له سلطان العلماء: يا ركن الدين، أنا أعرفك مملوك البندقدار، أي بيعتك على الملك غير جائزة وأنت مملوك؛ فأحضر بيبرس ما يثبت أن البندقدار قد وهبه للملك الصالح نجم الدين أيوب، وأن الصالح أيوب أعتقه، حينها تقدم الإمام العز وبايعه على الملك.

جهاده في سبيل الله

شارك الإمام رحمه الله بنفسه في الجهاد ضد الصليبين عندما أرادوا أن يحتلوا مدينة دمياط، ووقعت للشيخ كرامة أثناء الجهاد، قال الإمام تاج الدين السبكي: «وكان الشيخ -العز ابن عبد السلام - مع العسكر، وقويت الريح، فلما رأى الشيخُ حالَ المسلمين نادى بأعلى صوته مشيرًا بيده إلى الريح «يا ريحُ خُذيهم» عدة مرات، فعادت الريح على مراكب الفرنج فكسرتها، وكان الفتح، وغرق أكثرُ الفرنج، وصرخ من بين يدي المسلمين صارخ: الحمد لله الذي أرانا في أمة محمد ﷺ رجلاً سخّر له الريح». [طبقات الشافعية الكبرى (8/ 216)]

مؤلفاته

كان الشيخ رحمه الله عالمًا موسوعيًّا، ذا قلم سيال، له مؤلفات عديدة، منها:

«التفسير الكبير»، «الإلمام في أدلة الأحكام»، «قواعد الشريعة»، «الفوائد»، «قواعد الأحكام في إصلاح الأنام»، «ترغيب أهل الإسلام في سكن الشام»، «بداية السول في تفضيل الرسول»، «الغاية في اختصار النهاية»، «الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز»، «مسائل الطريقة»، «الفرق بين الإيمان والإسلام»، «مقاصد الرعاية»، وغير ذلك من المؤلفات النافعة.

وفاته

في 10جمادى الأولى سنة 660هـــ رحل عن عالمنا العالم الجليل الشيخ العز ابن عبد السلام، بعد رحلة من البذل والعطاء، عن عمر ناهز ثلاثة وثمانين عامًا، ودفن في القرافة بالقاهرة.

جوانب القدوة في شخصيته

من خلال التعريف بسيرة سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله يمكننا الوقوف على أبرز جوانب القدوة في شخصيته، وهي:

▪️الحرص على طلب العلم، والاستزادة منه.

▪️العصامية والاعتماد على الله ثم الأخذ بالأسباب.

▪️أهمية دور الأسرة في التربية الصالحة للنشء.

▪️ضرورة أن يكون للإنسان دور في الإسهام الحضاري والإنساني.

▪️ضرورة أن لا يأكل العالم أو الداعية بدينه، أو يتاجر به؛ لتحقيق مصالح شخصية.

▪️ضرورة تحلي العلماء وطلبة العلم بالزهد والورع وتقوى الله عز وجل.