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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل وإصابة شخصين في تصادم سيارة نقل وموتوسيكل بأسيوط

إسعاف
إسعاف

لقي طفل مصرعه، وأصيب شخصان آخران، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة نقل مع دراجة نارية موتوسيكل على الطريق الزراعي بقرية النخيلة بمركز أبوتيج في أسيوط.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل ودراجة نارية ووجود حالة وفاة ومصابين.

مصرع طفل وإصابة شاب في إنقلاب دراجة نارية بأسيوط

مصرع طفل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بأسيوط

وبالانتقال والمعاينة الأولية والفحص تبين  مصرع "عمر.ح.ع" 15 عامًا، وإصابة "يوسف.ج.م" 18 عامًا، وعلى.ع.م" 17 عامًا.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبوتيج المركزي.

وحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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