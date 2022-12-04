مصرع طفل وإصابة شخصين في تصادم سيارة نقل وموتوسيكل بأسيوط

لقي طفل مصرعه، وأصيب شخصان آخران، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة نقل مع دراجة نارية موتوسيكل على الطريق الزراعي بقرية النخيلة بمركز أبوتيج في أسيوط.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل ودراجة نارية ووجود حالة وفاة ومصابين.

وبالانتقال والمعاينة الأولية والفحص تبين مصرع "عمر.ح.ع" 15 عامًا، وإصابة "يوسف.ج.م" 18 عامًا، وعلى.ع.م" 17 عامًا.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبوتيج المركزي.

وحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.