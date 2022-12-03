مصرع طفل وإصابة شاب في إنقلاب دراجة نارية بأسيوط

لقي طفل مصرعه وأصيب شاب ، في حادث انقلاب دراجة نارية موتوسيكل على الطريق الزراعي بمدخل قرية التتالية بمركز القوصية في أسيوط.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل ووجود حالة وفاة ومصاب.

وبالانتقال والمعاينة الأولية والفحص تبين مصرع "انجلوس.ن.ج" 14 عاما، وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى القوصية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، كما أصيب "أشرف.ش.ف" 35 عاما وجرى نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.