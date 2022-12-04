برلمانية: مصر خطت خطوات واسعة في تمكين ذوي الهمم

قالت النائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب إن مصر خطت خطوات واسعه في تمكين ذوي الهمم على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

قالت زهران في تصريحات لها "تحتفي مصر باليوم العالمي لذوي الهمم وهو احتفاء مستحق يكلل جهود مؤسسات الدولة في زيادة الوعي بالتعامل مع أصحاب الهمم في المجتمع مثل أي فرد.فقد خطت مصر خطوات واسعة في تمكينهم على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت إلى أنه لذوي الهمم حق على الدولة والمجتمع، مؤكدة على ضرورة استمرار الجهود التوعوية في هذا الشأن حتى يتخلص المجتمع من آفاته والتعامل معهم بإنسانية.

ويحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم في 3 ديسمبر من كل عام بعد أن خصصته الأمم المتحدة في 1992، حيث يهدف هذا الاحتفال إلى زيادة الوعي بقضايا الإعاقة ودعم ذوي الهمم من أجل ضمان حقوقهم الاجتماعية.