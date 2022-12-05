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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مصنع زيت طعام يسرق في وزن العبوات بالغربية

حملات تموينية بالغربية
حملات تموينية بالغربية

ضبطت مديرية التموين بالغربية، مصنعا لتعبئة زيت الطعام داخل إحدى الشركات بمركز كفرالزيات، يتلاعب فى وزن عبوات " زجاجات" الزيت، والاستيلاء على الكميات الناتجة عن عملية الإنقاص فى الوزن بدون وجه حق، بعرض التربح الغير مشروع.

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وكانت معلومات قد توافرت أمام المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حول قيام مصنع إحدى الشركات لتعبئة زيوت الطعام بمركز كفر الزيات بتعبئة عبوات زيت طعام ناقصة الوزن، وهذا نوع من أنواع الغش التجاري والتدليس بغرض الربح الغير مشروع.


وتم تشكيل حملة تموينية من  إدارة تموين كفرالزيات، والتوجه إلي هذا المصنع بالشركة، وإجراء الوزن على عبوات الزيت المعبأة والمعدة للتداول، وتبين وجود عجز في العبوة الواحدة 14جرام، ووجود 9000 كرتونة بكل كرتونة ١٢عبوة وبلغ مقدار العجز لإجمالى الكمية المضبوطة 1500كيلو زيت في هذه الكمية.

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كما، تم الاستيلاء عليهم بدون وجه حق بغرض الربح الغير مشروع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسئول عن المصنع، والعرض على النيابة العامة لتجرى شئونها.

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المحلة محافظ الغربية الغربية مديرية التموين كفر الزيات استيلاء زيوت الغش الطعام

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