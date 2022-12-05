أستاذ بهندسة الإسكندرية: الانتهاء من محور أبوذكري في عامين إعجاز

قال الدكتور وائل بخيت، أستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية والمشرف على تنفيذ الطرق بمشروع محور أبوذكري، إن ما حدث في محور أبوذكري يعد إعجازا، وفي أي مكان في العالم كان من المستحيل الانتهاء من هذا المحور في عامين فقط.

وأضاف "بخيت"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن حجم العمل والعوائق الذي كان موجودا في المحور، كانت ستستغرق وقتا أكبر من ذلك بالتأكيد.

وتابع: "التحديات التي واجهناها لتنفيذ المحور كانت تتطلب بأن يكون تخطيط الطريق نفسه كان ليس بالأمر السهل لتفادي العوائق الموجودة والتقليل من التعديلات في المرافق، ولكن هذا كان يضع حملا على تصميم الكباري نفسها، حيث لم تصبح كباري نمطية، فكل كوبري وكل تفصيلة حالة خاصة لابد من دراستها وحدها".



وواصل: "محور أبوذكري أول طريق في مصر نفذت الإضاءة فيه بنظام سمارت، فأعمدة الإنارة مزودة بكشافات تستطيع تقليل الإضاءة بها مع مرور اليوم، وإذا حدثت مشكلة أو حادثة ترتفع الإضاءة في مكان وقوعها، ويهدف ذلك لتوفير الطاقة".