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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا الشربيني: عايشة قصة حب جديدة

دينا الشربيني
دينا الشربيني

تحدثت الفنانة دينا الشربيني، عن تفاصيل تخطي الأزمات والعلاقات المنتهية، وذلك في تصريحات تلفزيونية جديدة لها مع الإعلامية جومانا بو عيد عبر شاشة lbc.


وقالت دينا، :" أنا عايشة قصة حب حالياً.. أما عن الانفصال مفيش حد بتحبيه هتنساه بسهولة علشان فيه عشرة وتفاصيل كتير لكن لازم كل حد يبقى في حاجة يعرف إن الحاجة دي ممكن تخلص ولو خلصت يبقى ده الأحسن علشان ربنا شايل له الأحسن، وأنا عندي الحمد لله حاجة كويسة وهي فكرة الرضا والتأقلم، يعني أنا هقاتل علشان حاجة أنا هقدر أعملها، ولكن مش هقاتل على حاجة خلاص مش هتنفع".

الرضا والتأقلم .. روشتة دينا الشربيني لتخطي الأزمات

أخر دور.. دينا الشربيني تتلقى تهديدا بالقتل من مجهول بعد ارتباطها بقصة حب

كما اضافت دينا الشربيني: " أنا بحب إحساس الحب جدًا، ودايمًا بقول إن الحب مش معناه حب بين واحد وواحدة أو واحد ومراته، الحب عمومًا بين الناس والأهل والصحاب، فكرة الحب بحبها، وبحب الشغل أوي ولكن لازم يكون فيه توازن، وأنا الحمد لله عايشة حالة التوازن دي".
 

دينا الشربيني الفنانة دينا الشربيني شاشة lbc lbc جومانا بو عيد الإعلامية جومانا بو عيد

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