كريستيانو رونالدو يستعد لمواجهة سويسرا فى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم.. شاهد

نشر كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال و فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق ، صورة له عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر رونالدو فى الصورة فى تدربيات منتخب البرتغال استعدادا لـ مواجهة منتخب سويسرا فى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 .

ويذكر أن علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الهزيمة التي تلقاها منتخب بلاده ضد كوريا الجنوبية 2-1، فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الجمعة.



وكتب رونالدو عبر حسابه علي فيسبوك" اول هدفين تم تحقيقهما تصنيف مجموعتنا وقيادتها هناك الكثير فى المستقبل هيا البرتغال".