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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضربة أمنية.. الداخلية تضبط 4 أطنان من مخدر البانجو

مخدر بانجو
مخدر بانجو

شنت مكافحة المخدرات حملات أمنية مكبرة استهدفت حائزي المخدرة، خاصة مخدر البانجو، بناءً على  توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف كافة صور الخروج عن القانون، ونجحت الجهود في ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت 4027,499 كيلو جرام، وتم ضبط القائمين عليها والتحفظ على المضبوطات.
 

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17900 قرص مخدر


وفي وقت سابق تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة طما) وبحوزته (عدد 17900 قرص مخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول) وذلك حال تواجده بدائرة المركز.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازتها.

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