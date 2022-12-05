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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

نشاط مُكثف لـ "حماية المنافسة" المصري خلال مشاركته في "المنتدى العالمي" بباريس

صدى البلد

عقد الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مجموعة من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع ممثلي أجهزة المنافسة لعدد من الدول والمنظمات المعنية بسياسات المنافسة.
يأتي ذلك على هامش مشاركته في اجتماعات المنتدى العالمي للمنافسة الذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في العاصمة الفرنسية باريس.

جاء على رأس تلك الاجتماعات؛ المشاركة في اجتماع رؤساء أجهزة المنافسة لدول أفريقيا والخاص بالأسواق الرقمية، حيث تم استعراض تجربة مصر في هذا المجال، بالإضافة إلى عرض استراتيجية الدولة الشاملة لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي والخطوات التنفيذية التي اتخذتها الدولة المصرية في ذلك الشأن، وقد أشاد الحاضرون بتجربة مصر في هذا المجال وأبدوا الرغبة في تعميمها بعدد من الدول الأفريقية، حيث تم الاتفاق على إقامة ورشة عمل لرؤساء أجهزة المنافسة بدول أفريقيا خلال الربع الأول من 2023 في مصر.

كما عقد الدكتور ممتاز اجتماعًا مع السيدة/ دوريس تشيبي - مفوضة بمفوضية المنافسة بدولة جنوب أفريقيا، تم خلاله التباحث حول عدد من قضايا المنافسة وتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجهازين أغسطس الماضي، وذلك بهدف تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات والمعلومات حول قوانين وسياسات المنافسة.

وفي السياق ذاته، التقى الدكتور محمود ممتاز بالسيد/ بابتوندي ايروكيرا - رئيس المفوضية الفيدرالية لحماية المنافسة والمستهلك بدولة نيجيريا، حيث تتمتع مصر ونيجيريا بعلاقات قوية في مجال حماية المنافسة، وتم الاتفاق على تبادل تقديم الدعم والمساعدة الفنية في إجراءات إنفاذ القانون ومكافحة الاتفاقيات الرأسية والأفقية الضارة بالمنافسة والقضايا ذات الصلة، والعمل على تعظيم جهود التعاون والتكامل بين دول القارة أجمع في هذا الشأن.

وفي إطار الحرص على تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية؛ فقد شارك الدكتور/ ممتاز في اجتماعًا آخر ضم رؤساء أجهزة المنافسة بالدول العربية. وذلك على هامش فعاليات المنتدى العالمي للمنافسة، حيث تم مناقشة تعظيم الاستفادة من تطبيق سياسات المنافسة بين دول المنطقة، وتفعيل آليات عمل شبكة المنافسة العربية والتي تم إطلاقها مارس الماضي.

وحرص الدكتور/ محمود ممتاز على لقاء عدد من ممثلي المديرية العامة للمنافسة بالاتحاد الأوروبي DG Competiton، وجهاز المنافسة والأسواق بالمملكة المتحدة CMA، حيث تم التباحث حول التجارب الدولية المُثلى في مجال سياسات وقوانين المنافسة، وكذا الاتفاق على إعداد برامج مشتركة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالجهاز.

الجدير بالذكر أنه خلال فعاليات المنتدى؛ قدَّم جهاز حماية المنافسة المصري ورقتين بحثيتين الأولى تحت عنوان "العقوبات الإقصائية في قوانين المنافسة: وقف المديرين والشطب من سجل الموردين للتعاقدات العامة"، أما الورقة البحثية الثانية فكانت تحت عنوان "التفاعلات بين أجهزة المنافسة والهيئات التنظيمية القطاعية".

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