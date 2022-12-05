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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إحالة إدارة مدرسة الخارجة الزراعية إلى التحقيق العاجل

وكيل تعليم الوادي
وكيل تعليم الوادي الجديد

أحال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الاثنين، إدارة مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية للتحقيق العاجل وذلك لعدم الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل داخل المدرسة .

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة للمدرسة يرافقه مدير عام التعليم الفنى حيث لاحظ الإهمال والتقصير فى وضع خطط التشغيل لمجموعة من الأقسام العملية، وعدم الالتزام بالزى الموحد وظهور المدرسة بمظهر غير حضارى من النظافة، وبما يخل بحسن سير العملية التعليمية والواجب الوظيفى .

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وشدد وكيل التعليم بالمحافظة على أنه لا تهاون مع أى مخالف أو مقصر فى أداء عمله المنوط به تجاه خدمة العملية التعليمية والطلاب وستتم مجازاته وفق اللوائح والقوانين المنظمة .

وأكد مدير التعليم، ضرورة تطوير منظومة العمل من حيث الشكل والمضمون بكافة المنشآت التعليمية ولن نسمح بإرتكاب مخالفات قد تضر مصلحة العمل وسنتخذ الإجراءات القانونية ضد المقصرين وكل التقدير والتكريم للمتميزين.

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