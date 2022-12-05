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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دورة تدريبية عن الإيروبكس والزومبا بجامعة الوادي الجديد

دورات تدريبية
دورات تدريبية

نظمت كلية التربية الرياضية  بجامعة الوادي الجديد، دورة تدريبية عن الايروبكس والزومبا وذلك بملاعب الصالة المغطاه بالخارجة وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد وإشراف الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية التربية الرياضية والاستاذ الدكتور محمد عبد العظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وبحضور الأستاذ الدكتور حسام قطب مشرف الأنشطة بالكلية وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والجهاز المعاون  وطلاب الكلية من مختلف الفرق.

وقالت الدكتورة نجلاء فتحى الأستاذ بكلية التربية الرياضية والمشرف على تنفيذ الدورة ان التمارين الهوائية أو الأيروبيك، هي تمرينات يتم فيها تحريك عضلات الجسم المختلفة و خاصة الكبيرة منها، بنمط تكراري وشدة متوسطة لمدة طويلة نسبياً.

وتسمى أيضاً بالتمارين الهوائية، وجاء سبب التسمية لأنها تعتمد بشكل أساسي على الأكسجين وعملية التنفس في أداء التمارين.

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تعمل التمارين الهوائية على تنشيط الدورة الدموية والقلب، من خلال عملية التعود، فهي تجبر الجسم على تحمل الضغط الناتج من التمارين الهوائية، وبالتالي يتأقلم الجسم ويتكيف على هذه الشدة مما يؤثر إيجاباً على الصحة العامة للاعبين.

ومن الفوائد الصحية لتمارين الأيروبيك:

تقلل من الإصابة بمرض السكري.

تعمل على خفض نسب الكولسترول في الدم.

تساعد على تحسين المزاج والصحة النفسية.

تزيد من إستهلاك الأكسجين في الجسم.

تساعد في السيطرة على الوزن.

تعمل على تقليل الإصابة بأمراض القلب، وضغط الدم.

تعطي النشاط والحيوية للقيام بالأنشطة المختلفة.

تعمل على التخلص من التوتر، الاكتئاب والقلق

تجعل الجسم أكثر مرونة.

تقي من الإصابة ببعض الأنواع من مرض السرطان.

تعمل على تقوية جهاز المناعة.

 واضافت ان رياضة الزومبا تعرف (بالإنجليزية: Zumba) بأنها أحد أنواع التمارين الرياضية الخاصة بتطوير اللياقة البدنية لمُمارسيها، وتقوم الزومبا على تحريك الشخص لجسده في حركات منها ما هو سريع ومنها ما هو بطيء، وفقاً لموسيقى يتم تشغيلها عند تأدية هذه التمرينات، وتجمع تلك الموسيقى ما بين الموسيقى اللاتينية والعالمية.

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واعرب النشاركون فى الدورة عن سعادتهم بالمشاركة فى هذه الدورة التدريبية التى تساعدهم فى الحصول على فرص عمل بمراكز الجيم والمراكز الطبية المتخصصة فى مجال اللياقة البدنية .

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دورات تدريبية (1)
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دورات تدريبية (4)

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