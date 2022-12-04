محافظ الوادى الجديد يعلن تحويل «الرسمية للغات» إلى أول مدرسة دولية

تفقد محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء يسري سالم، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، المنشآت الجديدة للمدرسة الرسمية للغات بالخارجة، ترافقهما المهندسة إيمان صبر، مدير فرع الأبنية التعليمية بالمحافظة.

وصرّح المحافظ بأنه تمت الموافقة على تحويل المدرسة الرسمية للغات إلى مدرسة دولية حكومية لتصبح أول مدرسة من نوعها بالمحافظة، مُوجهًا بالانتهاء من أعمال التشطيبات وفق الاشتراطات الفنية المطلوبة تمهيدًا لدخولها الخدمة العام الدراسي المقبل.

وأوضح أن المدرسة تقع على مساحة ١٠ آلاف م٢ ضمن الأرض المخصصة لإنشاء مجمع تعليمي متكامل يضم مدارس اللغات والمتفوقين، بما يضمن الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتطوير الخدمات المقدمة للأجيال القادمة.

كما استقبل محافظ الوادي الجديد، اليوم، اللواء يسري سالم، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، في زيارته التي استهدفت تفقد المنشآت التعليمية بالمحافظة حرصًا على تطوير العملية التعليمية بالمحافظة وضمن جهود التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وزار المحافظ ورئيس الهيئة المدرسة المصرية اليابانية بالخارجة للاطمئنان على سير العملية التعليمية بها، ورافقهما المهندسة إيمان صبر، مدير فرع الأبنية التعليمية، والدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، موجّها ببدء التوسع لإنشاء مبنى جديد مُلحق بالمدرسة، وتجهيز قاعة المؤتمرات.

كما تفقدا الفصول الدراسية والمعامل وورش الاتصالات بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، حيثُ وجّه المحافظ بحصر جميع احتياجات المدرسة من الأثاث والأجهزة.

ووعد رئيس الأبنية التعليمية بتوفير جميع الاحتياجات المطلوبة، مُقدّمًا الشكر للمحافظ على الجهد المبذول، مُشيدًا بمستوى المدارس وجودة الخدمات التعليمية المُقدمة بها.