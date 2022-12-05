تصل لـ 18 ألف جنيه.. كيف تحصل على منحة الزواج؟ |تفاصيل

منحة الزواج.. يتساءل الكثير من المقبلين على الزواج عن منحة أو طريقة لدعمهم ماليا في هذه الخطوة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الذهب وتكاليف الزواج نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على الأسعار.

وأتاح قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الذي تم إقراره منذ عام 2019، منحة الزواج للمستفيدين منه والمقبلين على الزواج ضمن حزمة من المنح، طرحها القانون لورثة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.. فما تفاصيل هذه المنحة؟

ما هي منحة الزواج؟

نصَّ قانون التأمينات الاجتماعية، على منحة الزواج، والتي تكون قيمتها لمدة عام، ويتم صرفها حال قطع معاش البنت أو الأخت للزواج، حيث تساوي قيمة المعاش المستحق عن مدة 12 شهرًا.

شروط منحة الزواج

وفقا للقانون السابق، منحة الزواج لا تُستحق إلا لمرة واحدة، وتحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج، على أن تسقط المنحة أو تُقطع حال عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 سنوات، أو 60 شهرًا، من تاريخ استحقاقها.

ما قيمة منحة الزواج؟

كشف نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، سامى عبدالهادي، عن تفاصيل هذه المنحة وكيفية حساب قيمتها خلال مداخلة هاتفية سابقة لبرنامج «من مصر» مع الإعلامى عمرو خليل عبر قناة CBC.

وأوضح سامى أنه "إذا كانت الابنة وحيدة، سوف تحصل على ثلثين المعاش مضروبة فى 12 شهرًا، وإذا كان معها أخت سوف تحصل على مبلغ 1500 جنيه× 12 شهرًا (18 شهر)، وإذا كان معها أخت أخرى سوف تحصل على ربع المعاش".

وتساوي منحة الزواج للابنة، قيمة المعاش المستحق عن مدة 12 شهرًا، بحد أدنى 500 جنيه، ويمكن للابنة التى لم يمر على زواجها 5 سنوات التقدم للحصول على منحة الزواج، وفقا لنائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

كيفية الحصول على منحة الزواج؟

ولكي يتم الحصول على منحة الزواج، لابد من التقدم بطلب إلى هيئة التأمينات، مرفق معه صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي، إلى جانب صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

ويكون الطلب كالتالي:

طلب منحة الزواج

وبعد استكمال بيانات استمارة منحة الزواج، يتم تقدم الطلب للجهة المختصة من أجل البدء في إجراءات صرف المنحة.