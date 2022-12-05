عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تصل لـ 18 ألف جنيه.. كيف تحصل على منحة الزواج؟ |تفاصيل

منحة الزواج
منحة الزواج

منحة الزواج.. يتساءل الكثير من المقبلين على الزواج عن منحة أو طريقة لدعمهم ماليا في هذه الخطوة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الذهب وتكاليف الزواج نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على الأسعار.

وأتاح قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الذي تم إقراره منذ عام 2019، منحة الزواج للمستفيدين منه والمقبلين على الزواج ضمن حزمة من المنح، طرحها القانون لورثة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.. فما تفاصيل هذه المنحة؟

ما هي منحة الزواج؟

نصَّ قانون التأمينات الاجتماعية، على منحة الزواج، والتي تكون قيمتها لمدة عام، ويتم صرفها حال قطع معاش البنت أو الأخت للزواج، حيث تساوي قيمة المعاش المستحق عن مدة 12 شهرًا.

شروط منحة الزواج

وفقا للقانون السابق، منحة الزواج لا تُستحق إلا لمرة واحدة، وتحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج، على أن تسقط المنحة أو تُقطع حال عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 سنوات، أو 60 شهرًا، من تاريخ استحقاقها.

ما قيمة منحة الزواج؟

كشف نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، سامى عبدالهادي، عن تفاصيل هذه المنحة وكيفية حساب قيمتها خلال مداخلة هاتفية سابقة لبرنامج «من مصر» مع الإعلامى عمرو خليل عبر قناة CBC.

وأوضح سامى أنه "إذا كانت الابنة وحيدة، سوف تحصل على ثلثين المعاش مضروبة فى 12 شهرًا، وإذا كان معها أخت سوف تحصل على مبلغ 1500 جنيه× 12 شهرًا (18 شهر)، وإذا كان معها أخت أخرى سوف تحصل على ربع المعاش".

وتساوي منحة الزواج للابنة، قيمة المعاش المستحق عن مدة 12 شهرًا، بحد أدنى 500 جنيه، ويمكن للابنة التى لم يمر على زواجها 5 سنوات التقدم للحصول على منحة الزواج، وفقا لنائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

بعد تعديل بطاقة الرقم القومي رسميا.. ما مصير المواطنين المخالفين؟

بصورة البطاقة.. كيف تحصل على 11 ألف جنيه شهريا من بنك ناصر

1500 جنيه شهريا وتورث.. خطوات وأسباب الحصول على المعاش الاستثنائي

بالتردد.. قناة مفتوحة على النايل سات لإذاعة مباريات كأس العالم 2022 مجانا

كيفية الحصول على منحة الزواج؟

ولكي يتم الحصول على منحة الزواج، لابد من التقدم بطلب إلى هيئة التأمينات، مرفق معه صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي، إلى جانب صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

ويكون الطلب كالتالي:

طلب منحة الزواج 

وبعد استكمال بيانات استمارة منحة الزواج، يتم تقدم الطلب للجهة المختصة من أجل البدء في إجراءات صرف المنحة.

منحة الزواج قيمة منحة الزواج طريقة صرف منحة الزواج شروط منحة الزواج إجراءات منحة الزواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 2000 جنيه رسميًا|ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

بالجنيه المصري.. أرقام مرعبة بشأن عقد رونالدو مع النصر السعودي| إنفوجراف

بعد انتهاء أزمته مع الزمالك.. كهربا يعود للملاعب بالتفاؤل والأمل

30 جنيها زيادة.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-12-2022

بدون تشفير.. إذاعة مباراة نارية على 4 قنوات مفتوحة بـ كأس العالم 2022

محلك سر .. الزمالك يصدم كهربا بقرار حاسم فى أزمة غرامة الفيفا

الفراخ بـ 30 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

موضوعات متعلقة

18 ألف جنيه منحة نقدية لبعض الفئات.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات

زيادة المعاشات الجديدة تقترب.. تعرف على القيمة والموعد والفئات المستحقة

18 ألف جنيه من الحكومة منحة الزواج.. كيف تحصل عليها ؟

لمدة 12 شهرا .. 500 جنيه منحة زواج للابنة المتوفي والدها بقانون المعاشات الجديد| تفاصيل

ألحق.. منحة زواج للمتزوجين من التأمينات الاجتماعية| تفاصيل هامة

منحة الزواج.. التأمينات الاجتماعية تزف بشرى سارة للابنة المتوفى والدها |فيديو

أبرزها للزواج.. حالات الحصول علي منحة نقدية وفقا لقانون التأمينات والمعاشات

بعد ارتفاعه الجنوني.. استقرار في سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 14- 8-2022

ترشيحاتنا

وزير الدفاع يشهد مشروع فتح - 5 الذى تنفذه المنطقة الشمالية العسكرية

مغمي عينه..رهان ممرض علي تركيب كانيولا لمولود يثير غضب السوشيال ميديا

مقتل شخصين وتدمير منازل جراء قصف روسي على أوكرانيا

الصحة : افتتاح 4 أقسام للعلاج الطبيعي بمراكز الأسرة في أربع محافظات

بالجنيه المصري.. أرقام مرعبة بشأن عقد رونالدو مع النصر السعودي| إنفوجراف

البورصة تربح 10 مليارات جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود X أسود ... مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

ملابس غريبة.. نسرين طافش تتألق في إطلالة غير تقليدية.. شاهد

طريقة تحضير المهلبية زي المحلات

رغم فوائدها المذهلة.. بذور الكتان ضارة لأربعة أشخاص

فيديو

البرازيل تواجه كوريا الجنوبية .. جدول ومواعيد مباريات اليوم في كأس العالم

برودة في المساء.. 14 درجة حرارة فرق بين الكبرى والصغرى

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ