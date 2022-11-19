1500 جنيه شهريا وتورث.. خطوات وأسباب الحصول على المعاش الاستثنائي

يتساءل الكثير من أصحاب المعاشات عن طريقة وشروط الحصول على المعاش الاستثنائي الذي تقدمه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم .. فكيف تحصل على المعاش الاستثنائي؟

المستحقون لـ المعاش الاستثنائي

وفقا لهيئة التأمينات الاجتماعية، يُمنح المعاش الاستثنائي للعاملين السابقين بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب.

ويجوز تحسين معاشات العاملين السابقين بشكل استثنائي لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية، كما يتم منح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة، وفقًا لما ذكرته الهيئة عبر موقعها الالكتروني.

ويمكن لكل صاحب معاش، الاستفادة من هذه الخدمة، وتقديم طلب للحصول على المعاش الاستثنائي الذي تقدمه الهيئة.

كيف تحصل على المعاش الاستثنائي؟

في حالة العاملين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام، ينبغي عليهم أن يستوفوا نموذج المعاش الاستثنائي من جهة عملهم السابقة أو مكتب التأمينات المختص، ومن ثم تقديمه بعد اعتماده وختمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية، في حالة منح المعاش أو تحسينه.

سيتم تحويل المتقدم بالطلب للهيئة العامة للتأمين الصحي ( اللجنة الطبية لتقرير نوع المرض ومدي حاجته إلى علاج طويل)، في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية.

لابد من إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل، في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية.

يتم عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقًا به ( التقرير الطبي- البحث الاجتماعي ) على اللجنة التحضيرية لتقرير مدي حقك في المعاش الاستثنائي ( منح / تحسين ) ثم يعرض على اللجنة العليا للنظر في الطلب.

قيمة المعاش الاستثنائي

يتم منح 1500 جنيه فى الحالات المرضية، وبالنسبة للحالات الاجتماعية يتم منح رب الأسرة معاشا استثنائيا، إذا كان دخله أقل من 1500 جنيه.

يأتي ذلك وفقا لقرار مجلس الوزارة رقم 38 لسنة 2012 ، وبناء على جدول تشخيص الأمراض، حيث يتم منح المعاش بناء على تقرير طبي من هيئة التامين الصحي.

ويجوز منح معاش استثنائي للطالبة فى المرحلة الجامعية قيمته 50 جنيها، كما يتم منح الطلبة من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية 40 جنيها.