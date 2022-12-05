عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لهذه الأسباب.. الاتحاد الأوروبي يلغي خاصية airplane mode

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي سيلغي خاصية airplane mode

يبدو أن وضع الطيران Airplane mode المقدم من الهواتف الذكية، سيصبح خلال عدة شهور، شيئا من الماضي ، وذلك عقب قرار  المفوضية الأوروبية  بالسماح لركاب الطائرات باستخدام البيانات عبر الإنترنت وإجراء مكالمات أثناء الطيران، كما سيتوفر شبكة اتصال  الجيل الخامس 5G   طبقا لقرار شركات الطيران بدلاً من خدمات الواي فاي المجانية البطيئة، أو الدفع مقابل خدمات داتا جيدة.

ووفقا لتقرير gizmodo فإنه بموجب القواعد الجديدة، سيتمكن ركاب الخطوط الجوية من الحصول على خدمات الإنترنت السريع داخل الطائرة وبالتالي الاستمتاع بالفيديوهات و مقاطع الموسيقى والوصول إلى تطبيقاتهم وإجراء مكالمات هاتفية بتقنية  5G .

 وقال تييري بريتون ، مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية ، في بيان رسمي إن القرار الجديد  "سيعزز الخدمات المبتكرة للأفراد" ويساعد الشركات الأوروبية على الازدهار، مؤكدا أن "السماء لم تعد حدًا عندما يتعلق الأمر بالإمكانيات التي يوفرها الاتصال فائق السرعة وعالي السعة".

باولو جنتيلوني: توقعات بركود اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي هذا الشتاء

المستشار الألماني يصدم الاتحاد الأوروبي بمقترح خطير

ستقوم شركات الطيران باستخدام شبكة خاصة تسمى pico-cell أو "خلية بيكو" لتفعيل خاصية الإنترنت السريع للركاب، مع توجيه البيانات والمكالمات والرسائل النصية من خلال شبكة من الأقمار الصناعية التي تربط الطائرة بشبكة الهاتف المحمول الأرضية.

الجدير بالذكر أنه في عام 1991 حظرت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) استخدام الهواتف الخلوية على متن الطائرات "للحماية من خطر التداخل مع الشبكات الخلوية الأرضية واحتمالية التداخل مع أنظمة الملاحة الخاصة بالطيار وشبكة الاتصالات الأرضية مما يسبب أضرارا جسيمة ".

Airplane mode وضع الطيران الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية شبكة اتصال الجيل الخامس تييري بريتون خلية بيكو لجنة الإتصالات الفيدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عياره فلت.. مفاجأة وراء ارتفاع أسعار الذهب ووقف تسعيره بالأسواق| إلحق بيع

اشتروا الذهب.. خبير يحذر من أكبر فقاعة اقتصادية في تاريخ العالم.. تفاصيل

كسر الـ 2000 جنيه.. ارتفاع سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية

مستقبل الدولار.. 5 سيناريوهات محتملة حول السعر العادل في الأسواق| قراءة تفصيلية

أخيرا.. الكشف عن السبب الحقيقي لرحيل موسيماني عن الأهلي.. تفاصيل

ليس ممرضا.. قرار عاجل من الصحة بعد واقعة الكانيولا..فيديو

ألحق.. قرض الزواج من بنك ناصر | شروط الحصول عليه

7 أفعال نهى عنها رسول الله بين المغرب والعشاء.. هل تعرفها؟

موضوعات متعلقة

مرتع للمجرمين.. يوروبول تطلق تحذير شديد اللهجة ضد META VERSE

نظام حماية للبيانات متعدد الطبقات .. اعرف مواصفات سامسونج جالاكسي M52

5 دقائق تمنحك 3 ساعات فيديو.. اعرف مواصفات أوبو رينو 6

مارك زوكربيرج يساند إيلون ماسك ضد الممارسات الاحتكارية لـ "آبل"

بسبب تيار اليمين المتطرف.. إيلون ماسك يعلق حسابات منظمة أنتيفا

أبرزها أدوية خاصة لكل مريض .. الذكاء الاصطناعي يغير المستقبل بهذه الطريقة

إذاعة أفلام كاملة .. تويتر ينتهك حقوق الملكية الفكرية

إجراءات تقشفية قاسية.. "ميتا" تتخلى عن مقراتها الرئيسية في نيويورك

ترشيحاتنا

البيت الأبيض: يمكن تعديل سقف سعر النفط الروسي بمرور الوقت

تويوتا تطرح كورولا 2023 بزيادة 100 ألف جنيه.. تفاصيل

البرازيل تكتسح كوريا الجنوبية برباعية وتلتقي كرواتيا في ربع نهائي المونديال

رسميا..نهاية مشوار ملعبين في كأس العالم 2022.. أحدهما لن يكون له وجود

هل يجوز قراءة القرآن ومسه بدون وضوء ؟ اعرف آراء الفقهاء

حققت الهدف.. روسيا تصدر بيانا بشأن الضربات الصاروخية على أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الجبنة القريش فى المنزل

زي المحلات.. طريقة تحضير الأرز باللبن

سطو مسلح على منزل اللاعب رحيم ستيرلينج.. ومفاجأة صادمة عن المسروقات

دراسة: مخاوف من زيادة حالات الوفاة بين الرجال| لهذا السبب

فيديو

تطورات أزمة فيلم القاهرة مكة بطولة منى زكي.. فيديو

مفاجأة.. وقف تسعير الذهب بعد تخطي الجرام ٢٠٥٠ جنيها

كيف دعمت الحكومة المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية؟.. تغطية خاصة

مشوار مفيد فوزي .. صديق النجوم الذي وصل بين الأجيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ