لهذه الأسباب.. الاتحاد الأوروبي يلغي خاصية airplane mode

يبدو أن وضع الطيران Airplane mode المقدم من الهواتف الذكية، سيصبح خلال عدة شهور، شيئا من الماضي ، وذلك عقب قرار المفوضية الأوروبية بالسماح لركاب الطائرات باستخدام البيانات عبر الإنترنت وإجراء مكالمات أثناء الطيران، كما سيتوفر شبكة اتصال الجيل الخامس 5G طبقا لقرار شركات الطيران بدلاً من خدمات الواي فاي المجانية البطيئة، أو الدفع مقابل خدمات داتا جيدة.

ووفقا لتقرير gizmodo فإنه بموجب القواعد الجديدة، سيتمكن ركاب الخطوط الجوية من الحصول على خدمات الإنترنت السريع داخل الطائرة وبالتالي الاستمتاع بالفيديوهات و مقاطع الموسيقى والوصول إلى تطبيقاتهم وإجراء مكالمات هاتفية بتقنية 5G .

وقال تييري بريتون ، مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية ، في بيان رسمي إن القرار الجديد "سيعزز الخدمات المبتكرة للأفراد" ويساعد الشركات الأوروبية على الازدهار، مؤكدا أن "السماء لم تعد حدًا عندما يتعلق الأمر بالإمكانيات التي يوفرها الاتصال فائق السرعة وعالي السعة".

ستقوم شركات الطيران باستخدام شبكة خاصة تسمى pico-cell أو "خلية بيكو" لتفعيل خاصية الإنترنت السريع للركاب، مع توجيه البيانات والمكالمات والرسائل النصية من خلال شبكة من الأقمار الصناعية التي تربط الطائرة بشبكة الهاتف المحمول الأرضية.

الجدير بالذكر أنه في عام 1991 حظرت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) استخدام الهواتف الخلوية على متن الطائرات "للحماية من خطر التداخل مع الشبكات الخلوية الأرضية واحتمالية التداخل مع أنظمة الملاحة الخاصة بالطيار وشبكة الاتصالات الأرضية مما يسبب أضرارا جسيمة ".