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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سرعة مذهلة .. كوالكوم تكشف عن الجيل الثاني من Snapdragon 8

كوالكوم
كوالكوم

أطلقت شركة  كوالكوم  الأمريكية الرائدة في مجال إنتاج معالجات الهاتف الذكي، شريحة Snapdragon 8 Gen 2  لأشباه الموصلات، الداعمة لشبكات الواي فاي 7 و شبكات الجيل الخامس 5G.

عند إطلاقها المعالج الجديد  في  مؤتمر قمة الأعمال Snapdragon في ماوي ، هاواي ، زعمت العلامة التجارية الرائدة أن الجيل الثاني من الشريحة الإلكترونية سيغير تمامًا تجربة التعامل مع الهاتف الذكي.

وقالت الشركة "سيتم اعتماد هذه الشريحة الجديدة من قبل الشركات المصنعة للمعدات الأصلية والعلامات التجارية العالمية ، بما في ذلك أسوس ASUS  و هونر HONOR و iQOO و موتورولا Motorola ونوبيا nubia و OnePlus و أوبو OPPO و REDMAGIC و ريدمي  Redmi  و شارب SHARP و سوني Sony Corporation و vivo و Xiaomi و XINGJI / MEIZU و ZTE ، مع توقع ظهور أولى الأجهزة التجارية التي تحمل شريحة الجيل الثني بنهاية العام الحالي". 

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يحتوي Snapdragon 8 Gen 2 على ذكاء اصطناعي مدمج عبر النظام بأكمله، سيسمح المعالج السداسي الذي تمت ترقيته بمعالجة أسرع للغات الطبيعية بأكثر من أربعة أضعاف مع ترجمة متعددة اللغات في نفس الوقت وميزات كاميرا متقدمة، كما يعمل معالج Snapdragon 8 Gen 2 تلقائيًا على تحسين الصور ومقاطع الفيديو في الوقت الفعلي من خلال التقسيم الدلالي ، والذي يستخدم شبكة عصبية مصنوعة ومضفرة من الذكاء الاصطناعي لالتقاط صور بتفاصيل أكثر حيوية.

على الرغم من أن كوالكوم ركزت على زيادة كفاءة الطاقة ، إلا أن شريحة الجيل الثاني الجديدة تقدم سرعة رهيبة، مع وحدة المعالجة المركزية Kryo بكفاءة أكثر للطاقة بنسبة تصل إلى 40٪ واسرع في الأداء بنسبة تصل إلى 35٪.

الأداء العالي يأتي من خلال نواة Kryo Prime الفردية (القائمة على Cortex-X3) ، والتي تعمل بسرعة 3.2 جيجاهرتز ومع ذلك ، فهذه المرة مدعوم بأربعة أنويات أداء (بدلاً من ثلاثة الموجودة في الجيل الأول المنتهية ولايته) تعمل بسرعة 2.8 جيجاهرتز للتعامل بشكل أفضل مع ضغوط العمل المتعددة وللاستجابة السريعة أخيرًا ، هناك ثلاثة (بدلاً من أربعة) أنويات بتردد 2.0 جيجا هرتز.

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