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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ7700 جنيه.. ريلمي تكشف عن أحد أفضل هواتف 5G

Realme 9 Pro +
Realme 9 Pro +

تستعد شركة ريلمي Realme، لإطلاق سلسلة هواتفها الجديدة Realme 10، متضمنة أحد أفضل هواتف أندرويد القادرة على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت التسريبات عن عضو جديد ضمن تشكيلة ريلمي الجديدة، المقرر الإعلان عنها بشكل رسمي يوم 9 نوفمبر الجاري، تحت اسم Realme 10 Pro+.

 

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سعر ومواصفات هاتف ريلمي المنتظر Realme 10 Pro+

وظهر هاتف ريلمي المرتقب Realme 10 Pro+، الذي يحمل رقم الطراز RMX3687، على موقع شركة الاتصالات الصينية China Telecom على الويب، حيث تم إدراج مواصفاته الرئيسية، بما في ذلك مجموعة الشرائح والشاشة والذاكرة.

وتبعا للمعلومات الواردة في القائمة سيدعم هاتف Realme 10 Pro +، شبكات الجيل الخامس الخلوية 5G، وذلك بفضل معالج كوالكوم الرائد Dimensity 1080، وهو ترقية لمعالج Dimensity 920، الذي تم تقديمه في إصدر الشركة السابق Realme 9 Pro +.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، سيحتوي هاتف ريلمي المنتظر Realme 10 Pro +، على إعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، الرئيسية منها ستأتي بدقة 108 ميجابكسل، جنبًا إلى جنب مع عدسة بدقة 8 ميجابكسل فائقة الاتساع، وعدسة بدقة 2 ميجابكسل إضافية.

ويحتوي هاتف ريلمي Realme 10 Pro+، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ USB-C، وسيتميز الهاتف الذكي القادم بوزن خفيف يزن 172 جراما.

وسيتم إطلاق هاتف ريلمي Realme 10 Pro +، في الصين في 3 إصدارات  بسعة 8 + 128 جيجابايت و 8 + 256 جيجابايت و 12 + 256 جيجابايت، وسيعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 خارج الصندوق.

وصممت ريلمي هاتف Realme 10 Pro +، بشاشة عالية الدقة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وسيتميز بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ومن المحتمل أن يتوفر هاتف Realme 10 Pro +، للبيع في الصين وفقا للسعر المدرج بالقائمة مقابل سعر حوالى 320 دولار (أي ما يقرب من 7700 جنيه مصري).
 

Realme 10 Pro +
ريلمي Realme 10 تشكيلة ريلمي هاتف ريلمي المنتظر Realme 10 Pro سعر ومواصفات Realme 10 Pro

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